Accueil - PSG mercato - Mercato : Le PSG a préféré Torres à Charles De Ketelaere

Avant de signer Ferran Torres lors du dernier mercato estival, le PSG a tenté le coup pour Charles De Ketelaere. Dans une interview accordée à La Dernière Heure, l’attaquant de l’Atalanta Bergame a confirmé des discussions avec le club parisien.

Charles De Ketelaere pour remplacer Gonçalo Ramos ?

Allégé dans le domaine offensif par les départs de Gonçalo Ramos (AC Milan), Kang-In Lee (Atlético), Randal Kolo Muani (Juventus), Bradley Barcola (Liverpool) et Ibrahim Mbaye (Aston Villa), le Paris Saint-Germain a multiplié les pistes durant le mercato estival afin de renforcer le collectif de Luis Enrique.

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Si le polyvalent Ferran Torres a finalement signé en provenance du FC Barcelone pour 50 millions d’euros, Luis Campos a également discuté avec Charles De Ketelaere, comme confié par le joueur lui-même dans un entretien avec le journal La Dernière Heure. Sa polyvalence lui permet aussi d’évoluer sur un côté.

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Que ce soit en Serie A ou en Ligue des Champions, l’attaquant de 25 ans a été intéressant avec l’Atalanta Bergame la saison passée, avec notamment 5 buts et 7 passes décisives toutes compétitions confondues. Mais les négociations avec le club italien n’ont pas abouti comme le reconnait l’international belge lui-même.

« Il y a eu des équipes intéressées, mais quand tu vois les sommes de transfert sur le marché actuel, ce n’est pas toujours simple de partir. Je sais que l’Atalanta demandait beaucoup. Oui, je pense que ça tournait autour de cette somme (50 M€, ndlr). Mais il faut trouver une équipe qui met ça. En Premier League, plusieurs équipes peuvent le faire, mais ça ne s’est pas fait.

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J’ai parlé avec le PSG, mais ils ont finalement choisi Ferran Torres. Je suis content à l’Atalanta. Je sais à quel point c’est important d’être titulaire depuis mon aventure à l’AC Milan. J’aimerais me battre un jour pour des titres. J’ai cette ambition, mais j’ai 25 ans et j’ai encore le temps », a confié Charles De Ketelaere.

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Porté par sa bonne Coupe du monde 2026, le joueur formé au Club de Bruges aurait pu quitter l’Atalanta, dont il défend les couleurs depuis août 2023, mais il est finalement resté en Lombardie. Concernant le Paris SG, le choix Ferran Torres s’est avéré très payant pour Luis Enrique.

7 buts en 6 matches, meilleurs débuts de l’histoire du PSG ?

De nouveau buteur face à l’OM ce dimanche (1-2), Ferran Torres a porté son compteur à sept buts au Paris Saint-Germain. Le tout en six matches. Un rendement massif qui soulève une question : a-t-on déjà vu un joueur aussi prolifique à ses débuts avec Paris ? Ferran Torres est déjà le meilleur buteur du PSG cette saison, et de loin.

Pire encore, l’international espagnol compte plus de buts (7) que tous les autres milieux et attaquants parisiens réunis (6 : Doué, Vitinha, Fabián Ruiz, Dembélé, Kvaratskhelia). Plus largement, il faut remonter très loin avant de trouver un buteur, recruté par le Paris SG, ayant réalisé un début de saison aussi prolifique.

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Souvent, au Paris Saint-Germain de QSI, les attaquants ont du mal à s’adapter avant de soit couler, soit briller. À titre de comparaison avec d’autres grands buteurs du PSG ces dernières années, personne ne fait mieux que Ferran Torres, à l’exception d’un homme. Parti cet été et donc remplacé par Torres, Gonçalo Ramos n’avait inscrit qu’un seul but sur ses six premiers matches avec Paris.

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Attaquant vedette du club de la capitale ces deux dernières saisons, Ousmane Dembélé n’avait lui pas trouvé le chemin des filets lors de ses six premières rencontres. Plus tôt dans l’histoire parisienne, Mauro Icardi n’avait inscrit que trois buts lors de ses premiers matches. Idem pour Edinson Cavani, pourtant 2ᵉ meilleur buteur de l’histoire du club.

Pour ce qui est du meilleur scoreur de l’histoire parisienne, Kylian Mbappé n’avait inscrit que six buts lors de ses six premiers matches avec Paris. Ferran Torres fait donc mieux que Mbappé à ses débuts. Mais l’Espagnol ne fait pas mieux qu’un certain Zlatan Ibrahimović.

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Seul le Suédois a connu des débuts plus prolifiques avec le club parisien en ayant inscrit huit buts sur ses six premiers matches.