Accueil - FOOT MONDE - Équipe de France : Désiré Doué impressionné par Donnarumma

Contraint au match nul avec l’équipe de France contre l’Italie (1-1), vendredi soir, Désiré Doué a souligné le grand match de Gianluigi Donnarumma. L’attaquant du PSG a salué la performance de son ancien coéquipier, qui a multiplié les arrêts.

Désiré Doué : « Donnarumma est le meilleur gardien du monde »

L’équipe de France espérait poursuivre son sans-faute sous Zinédine Zidane. Après deux victoires pour lancer le mandat du nouveau sélectionneur, les Bleus ont cette fois été accrochés par l’Italie. Une petite déception pour Désiré Doué, titulaire dans l’attaque française. Ce vendredi soir, la Squadra Azzurra a pu compter sur un excellent Gianluigi Donnarumma.

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Les Bleus ont effectivement eu plusieurs opportunités pour faire la différence. Doué s’est lui-même procuré une grosse occasion au retour des vestiaires, mais le portier de Manchester City s’est interposé. L’international français de 21 ans a eu quelques mots pour le gardien de 27 ans.

« Un sentiment mitigé ? On est déçus du résultat. On aurait vraiment voulu gagner, mais on ne va pas jeter le positif. On est capables de créer du danger, on a des joueurs de qualité. Mais en face, il y a une belle équipe d’Italie. En première mi-temps, ils ont été très solides, comme en deuxième. Il faut qu’on soit plus efficaces. On est tombés sur un grand gardien, que je connais bien », a déclaré Désiré Doué au micro de TF1 après le match nul de la France contre l’Italie (1-1).

Donnarumma a notamment réalisé plusieurs interventions importantes avant de finalement s’incliner sur le superbe coup franc de Michael Olise. Malgré la frustration, Doué refuse donc de dramatiser ce premier accroc de l’ère Zidane.

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« On a fait de très bonnes choses ce soir, il faut rester soudés », a ajouté l’ancien milieu offensif du Stade Rennais. Les Bleus vont désormais devoir rapidement tourner la page et le numéro 14 du Paris Saint-Germain en est parfaitement conscient.

« On va travailler et il y a un autre match à aller gagner lundi », a notamment indiqué le protégé de Luis Enrique. Après la rencontre, Gigio a également reçu les louanges de son sélectionneur Roberto Mancini, dans des propos relayés par Sport Mediaset.

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« Aujourd’hui, c’était un match difficile. Mais Donnarumma est le meilleur gardien du monde, car quand il doit arrêter un tir, il l’arrête. Il nous a sauvés quand il le fallait », a confié le technicien italien. Un son de cloche similaire du côté de Désiré Doué.