Accueil - Mercato OM - Crise à l’OM : Le vibrant appel d’Alain Soultanian à McCourt

L’OM est plongé dans une crise sportive et institutionnelle sans précédent. Alain Soultanian, médecin historique du club, a lancé un cri d’alarme à Frank McCourt en vue sauver le club.

OM : Frank McCourt garde le silence, une posture approuvée par Alain Soultanian ?

Le début du mandat de Bruno Genesio sur le banc de l’Olympique de Marseille est préoccupant. Sa large victoire inaugurale face au RC Strasbourg (4-0) n’a été qu’un feu de paille. Très vite, la réalité a rattrapé l’OM qui sort d’un mercato stérile en arrivée. Comme Footsur7 le rappelle, les Phocéens restent sur 5 défaites en 6 matchs avant la trêve internationale.

Ce bilan inquiète, surtout que l’OM point à une honteuse 17e place du classement. Les supporters s’interrogent alors que le flou persiste sur les ambitions réelles du club. Le silence persistant de Frank McCourt face à la crise interpelle. Une posture défendue par une figure bien connue de la maison Ciel et Blanc.

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Interrogé par BFM Marseille, Alain Soultanian, médecin historique de l’institution phocéenne de 1983 à 2021, dresse un constat lucide et alarmant. Il explique que le propriétaire de l’Olympique de Marseille a raison de garder le silence. Car dans un tel marasme, les mots superflus ne changent rien à la gravité des faits.

Quel est l’objectif absolu de l’Olympique de Marseille ?

L’heure n’est plus aux grandes déclarations d’intention, mais bel et bien à la survie sportive pure et simple de l’OM. Alain Soultanian « pense qu’il faudrait calmer les ardeurs, et sauver notre place en Ligue 1. C’est le plus important, plus important que la Coupe d’Europe. Il faut que le club reste en Ligue 1 ».

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L’ancien docteur de l’OM insiste sur le fait que le club doit impérativement consolider sa place en Ligue 1 pour éviter le pire. Il exhorte aussi Frank McCourt à donner à son entraîneur les moyens de stabiliser le navire. Même l’achat de nouveaux renforts nécessitera de vendre.

Le message de soutien d'Alain Soultanian à son ami Mohamed Sanhadji. Carte blanche. pic.twitter.com/GY8h2PZWws — BFM Marseille Provence (@BFMMarseille) September 24, 2026

Alain Soultanian ajoute : « Que va-t-il se passer au mercato d’hiver ? On va peut-être acheter des joueurs, uniquement si en vend. Le joueur qui va pouvoir être recruté va-t-il être à la hauteur de la situation ? Il faut faire des très bons coups ».

Vers un sursaut attendu sur le terrain ?

Un investissement ciblé deviendrait alors le bon moyen sauver l’un des grands clubs du football français de la relégation. Pour le moment, les observateurs et les amoureux de l’OM refusent de céder totalement à la panique. L’espoir d’un réveil imminent des troupes de Bruno Genesio reste de mise.

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La pression est désormais maximale sur les épaules des joueurs. La trêve hivernale sera décisive pour redresser la barre, pacifier les tensions et redonner le sourire à un Vélodrome qui retient son souffle.