Accueil - Mercato OM - OM : Emerson dévoile les différences entre Genesio et De Zerbi

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Avant le choc OM-Toulouse, Emerson Palmieri s’est présenté devant la presse. Le latéral marseillais a en profité pour détailler les changements tactiques entre Roberto De Zerbi et Bruno Genesio.

OM : De Zerbi et Bruno Genesio, deux philosophies différentes

Roberto De Zerbi a quitté l’Olympique de Marseille en février dernier. Mais son héritage tactique reste au cœur des discussions. Emerson Palmieri a comparé sans détour les deux entraîneurs avant la réception de Toulouse. L’italo-brésilien explique que l’Italien proposait un football fondé sur la possession et le contrôle du match pendant 90 minutes, avec davantage d’équilibre.

Tandis que Marseille manquait parfois de vitesse dans la circulation du ballon et ne cherchait pas toujours à conclure ses actions. Le discours change avec Bruno Genesio. Le technicien français demande toujours de contrôler la rencontre. Il exige davantage de verticalité et de réalisme dans la finition. Emerson explique que les joueurs doivent désormais être plus incisifs avec le ballon.

L’ancien Lyonnais déclare : « avec De Zerbi, on était parfois plus lents avec le ballon. On n’essayait pas forcément de conclure les actions. Mais avec Genesio, quand on a le ballon, on essaye d’être plus incisif ». Les statistiques confirment cela. Le joueur de 32 ans il a disputé huit matches de Ligue 1 cette saison pour trois passes décisives.

Emerson, un latéral au cœur du jeu phocéen

Son apport offensif est précieux pour un Olympique de Marseille en quête d’efficacité. Emerson a également fait l’éloge de Nayef Aguerd. Les deux hommes se connaissent bien pour avoir joué plusieurs années ensemble à West Ham. Il décrit le Marocain comme un très grand défenseur central.

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Emerson assure : « c’est un défenseur comme on en trouve peu aujourd’hui. Il est bon de la tête et sait construire. Il doit juste être serein physiquement ». Cette analyse rejoint les attentes de Genesio. L’entraîneur actuel de l’OM cherche à retrouver un bloc solide derrière sans sacrifier l’efficacité offensive.

Ce message tombe à un moment important. L’Olympique de Marseille tentera de vaincre Toulouse dimanche, avant d’aller défier le Bayer Leverkusen en Ligue Europa.

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