Accueil - Mercato OM - OM-PSG : Une 4e défaite de suite et Marseille est déjà relégable

L’OM s’est incliné 2-1 face au PSG ce dimanche 20 septembre au Vélodrome, lors de la 5e journée de Ligue 1. Le club phocéen concède ainsi une quatrième défaite consécutive en championnat. Avec seulement trois points au compteur, Marseille est déjà dans une position de relégable.

OM-PSG : Pourquoi ce Classique fait-il si mal à Marseille ?

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Le scénario du OM-PSG a longtemps refusé de choisir son camp en clôture de la cinquième journée de Ligue 1. Tout s’est joué après l’heure de jeu, avec un succès parisien 2-1 grâce à Ferran Torres puis Marquinhos, malgré l’égalisation d’Angel Gomes. Marseille a pourtant montré un visage plus consistant qu’au cours de certaines sorties précédentes.

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Neal Maupay a notamment eu deux occasions franches avant la pause puis après celle-ci. Mais le manque d’efficacité a encore pesé lourd. Lorsque Ferran Torres a placé sa tête à la 66e minute sur un service de Désiré Doué, Paris a frappé au moment où Marseille semblait pouvoir basculer.

Comment Marseille a-t-il laissé filer une rencontre à sa portée ?

Le premier acte avait pourtant de quoi nourrir quelques espoirs. Les Marseillais ont cherché à jouer, à presser et à exploiter les espaces. Maupay a même eu l’occasion d’ouvrir le score, mais son intervention au point de penalty n’a pas trouvé le chemin des filets. Quelques minutes plus tard, Amine Gouiri a également réclamé un penalty après un contact avec Désiré Doué.

Le match s’est ensuite emballé en quelques minutes. Angel Gomes a remis les deux équipes à égalité à la 72e, avant que Marquinhos ne redonne immédiatement l’avantage au PSG deux minutes plus tard. L’expulsion de Timothy Weah, averti une deuxième fois, a finalement compliqué encore davantage la fin de soirée. À 10, les Marseillais faisaient preuve de courage mais ne parvenaient pas à concrétiser leurs bonnes intentions.

Que révèle cette nouvelle chute sur la situation de Marseille ?

Le chiffre est brutal : quatre défaites consécutives en Ligue 1, la 5e toutes compétitions confondues. Avant le Classique, Marseille avait déjà perdu contre Monaco, le Paris FC et Rennes en Ligue 1, avant de subir une lourde défaite à Besiktas en Ligue Europa. Cette série avait fait passer l’équipe de Bruno Genesio d’un début prometteur à une situation beaucoup plus tendue.

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Après cette défaite contre le Paris SG, Marseille est désormais 17e avec ces trois petits points, tandis que la lutte dans le bas du tableau s’annonce particulièrement serrée. Avant le Classique, plusieurs équipes comptaient déjà entre trois et cinq unités, ce qui plaçait Marseille sous une pression considérable.

Marseille peut-il encore transformer cette colère en réaction ?

Cette défaite ne traduit pourtant pas le visage affiché par les Phocéens. Le contenu présenté contre Paris montre une équipe capable de rivaliser par séquences, mais son efficacité offensive demeure problématique. Deux grosses occasions manquées par Maupay, un penalty réclamé par Gouiri et une égalisation rapidement suivie d’un nouveau but encaissé : les détails continuent de coûter cher.

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La véritable urgence se situe désormais dans la capacité de l’OM à stopper cette spirale. Le calendrier va offrir d’autres occasions de prendre des points. Ils auront trois matchs pour se relancer : Troyes, Angers et Havre. Mais chaque rendez-vous pèsera davantage lorsque l’équipe reste coincée avec trois unités après cinq journées. Le football laisse parfois du temps pour réparer les dégâts. En revanche, il ne pardonne jamais longtemps les mêmes erreurs.