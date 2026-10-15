Accueil - Mercato ASSE - ASSE : Le regard de Cathro sur le Red Star avant le choc au sommet

Ian Cathro se méfie du Red Star, l’adversaire et le dauphin de l’ASSE au classement. Avant le choc qui les oppose, il ne cache pas son admiration et son respect pour l’équipe de Damien Perrinelle.

ASSE : Catho redoute le Red Star, une équipe ambitieuse et en confiance

L’ASSE, leader du championnat, se déplace à Saint-Ouen, samedi (20h) pour affronter le Red Star qui n’est autre que son dauphin en Ligue 2. Ce match est donc d’un enjeu capital pour les deux équipes. Le vainqueur prendra le contrôle du championnat, bien que les Stéphanois peuvent se contenter d’un match nul pour rester premier.

Lire aussi : ASSE : Larsonneur out, le premier gros coup dur de la saison confirmé

Avant de fouler la pelouse du stade Bauer, samedi, Ian Cathro a porté son regard sur l’équipe audonienne. Il estime qu’elle mérite bien sa place sur le podium de la Ligue 2, fort du jeu qu’elle produit.

À voir

Achraf Hakimi Ballon d’Or : le rêve, 31 ans après George Weah

« Le Red Star est une équipe avec beaucoup d’énergie, d’intensité, d’ambition. Avec de bons joueurs et un bon entraîneur avant toute chose ! Ces éléments ont permis de lancer une dynamique sportive avec des résultats qui leur donnent une confiance méritée », a-t-il confié en conférence de presse d’avant-match.

Red Star, le meilleur adversaire pour Saint-Etienne depuis le début de la saison

L’ASSE compte certes deux points d’avance sur le Red Star, mais son adversaire est dans une superbe dynamique. Il est sur une série de quatre victoires consécutives, dont trois à l’extérieur.

Grâce à cette performance remarquable, le coach des Verts craint L’Etoile Rouge.

Lire aussi : Mercato ASSE : Plus de 50 M€ de valorisation, KSV se frotte les mains

« C’est sans doute, le meilleur adversaire auquel on va être confronté depuis le début de saison. Pour sûr, ce sera l’un de nos adversaires les plus intéressants », a-t-il déclaré sans détour.

Le coach de l’ASSE se concentre en priorité sur la progression de son équipe

Bien que conscient de l’enjeu de cette rencontre, Ian Cathro estime que cette confrontation n’est pas décisive. Ce n’est docn pas un tournant de la saison.

« On a déjà parlé de tournant face à Montpellier, puis contre Metz. […]. Moi, je veux qu’on soit concentrés sur l’idée de progresser. Nous sommes en octobre, on ne peut pas prévoir l’avenir, ni accorder trop d’importance au fait d’être premier ou deuxième actuellement. […]. Nous devons avant tout être obsédés par l’idée de progresser », a-t-il expliqué.

À voir

OL – Palace (3-2) : La bonne opération de Lyon en Ligue Europa

Lire la suite sur l’ASSE :

ASSE : Plusieurs voyants au vert pour la montée en Ligue 1

Red Star-ASSE : un gardien de 20 ans pour garder la 1ère place

À voir

PSG : Maghnes Akliouche lance déjà le match contre le Barça

Pour cette rencontre au sommet de la Ligue 2, l’AS Saint-Etienne est privée de son gardien de but numéro 1, Gautier Larsonneur. Il sera remplacé par le jeune Mamour Ndiaye, la doublure. En revanche, les Verts retrouveront leur capitaine Julien Le Cardinal, mais aussi Mahmoud Jaber et Zuriko Davitashvili. Absents contre Rodez AF, les deux premiers sont de retour de blessure, tandis que le dernier était malade.