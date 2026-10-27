Accueil - Mercato ASSE - Mercato ASSE : Miladinovic fait une annonce inattendue sur son avenir

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Prêté par l’ASSE au Partizan de Belgrade jusqu’à la fin de la saison, Igor Miladinovic prend déjà une décision concernant son avenir à Saint-Etienne.

Mercato : Prêté par l’ASSE, Miladinovic veut rester au Partizan de Belgrade

Recrue estivale 2024 de l’ASSE, Igor Miladinovic n’a pas réussi à s’imposer durablement dans l’équipe stéphanoise. Cet été, il a quitté le club stéphanois sous la forme d’un prêt, mais avec une option d’option d’achat.

Le milieu offensif recruté au FK Cukaricki est retourné dans son pays natal. Il a rejoint le Partizan de Belgrade pour la saison 2026-2027. S’il réussit à se relancer en Serbie, le joueur de l’AS Saint-Etienne pourrait rester définitivement dans la capitale serbe.

C’est justement son souhait absolu, selon ses confidences au média serbe Sportska Centrala. Il a confié à la source qu’il est épanoui au Partizan et veut y poursuivre sa carrière, au-delà de son prêt. « J’aimerais rester à Belgrade pour la saison prochaine également, car je me sens bien au Partizan et je suis heureux de faire partie de ce club », a-t-il déclaré.

Des performances encore insuffisantes !

Pour pousser les dirigeants du club serbe à le garder, Igor Miladinovic promet de progresser, d’aider le club à réaliser de meilleurs résultats et à atteindre ainsi ses objectifs cette saison. Avec sa nouvelle équipe, le joueur de 23 ans a disputé 10 matchs, dont 8 en championnat et 2 en qualifications de l’UEFA Ligue Conférence. Il a marqué un but et a délivré 2 passes décisives. Des statistiques encore insuffisantes pour débloquer l’option d’achat !

3 M€ sur Igor Miladinovic, un investissement à perte

Il faut rappeler que l’ASSE a investi 3 millions d’euros pour le transfert Igor Miladinovic de Cukaricki. Lors de sa première saison, il a fait seulement 3 brèves apparitions en Ligue 1. La saison dernière, il a disputé 26 matchs en Ligue 2 et a été titulaire à 15 reprises.

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Cependant, il n’a été ni brillant ni décisif. Il a marqué un seul but et délivré une passe décisive. Il est clair qu’il n’a pas réussi son adaptation au football français. Ne rentrant pas dans les plans du nouvel entraîneur Ian Cathro, le milieu de terrain a été poussé au départ.

Lié à l’AS Saint-Etienne jusqu’au 30 juin 2028, il est désormais évalué à 2,2 millions d’euros. En effet, Igor Miladinovic fait partie des erreurs de casting du recrutement de Kilmer Sports Ventures, dès son arrivée aux commandes du club en juin 2024.

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