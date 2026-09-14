Accueil - PSG - PSG : Dans la douleur, Paris s’impose à Brest

Le PSG s’est imposé sur la plus petite des marges, 1-0, à Brest, en clôture de la 4e journée de Ligue 1. Tenu en échec lors des trois premières journées (2 nuls et 1 défaite), le club de la capitale décroche enfin son premier succès en championnat.

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Un mois après, le PSG remporte enfin son premier match de Ligue 1. Hier soir, au stade Francis-Le Blé, le Paris Saint-Germain est venu à bout du Stade Brestois en s’imposant 1-0 dans le Finistère. Dans une rencontre marquée par l’hommage touchant accordé à l’ancien entraîneur de Brest, Éric Roy, les Parisiens pourront remercier leur gardien Matvey Safonov, auteur de plusieurs parades décisives.

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Large vainqueur du Slovan Bratislava en Ligue des champions, Luis Enrique a décidé d’aligner ce qui semble être son équipe type face aux Ty-Zefs. Accompagné cette fois-ci de Khvicha Kvaratskhelia côté gauche, le duo Ferran Torres – Ousmane Dembélé est de nouveau reconduit pour mener l’attaque parisienne.

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Le double champion d’Europe prend l’ascendant dès l’entame de la rencontre en ouvrant le score à la 5e minute de jeu. Sur un ballon récupéré par Ferran Torres, l’attaquant espagnol profite d’une subtile déviation d’Ousmane Dembélé pour déclencher une frappe sensationnelle du droit. Le champion du monde inscrit déjà son troisième but en Ligue 1.

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Le nouveau gardien norvégien du SB29, Egil Selvik, va devoir s’employer plusieurs reprises en première période, notamment devant Dembélé (8e, 45+3e) et Kvaratskhelia (22e). La timide tentative de Pathé Mboup (37e) sera la seule occasion franche des Rouge et Blanc dans ce premier acte. Paris mène tranquillement 1-0 à la pause, seul point négatif pour les visiteurs, la sortie sur blessure d’Achraf Hakimi (39e).

Brest gâche, Matvey Safonov sauve le PSG

En seconde période, les Brestois vont se montrer plus entreprenants et sont tout proches d’égaliser dès le retour des vestiaires, par l’intermédiaire de Kamory Doumbia (50e). Le co-meilleur buteur de Ligue 1 (4 buts) est tout proche de profiter de l’erreur de Nuno Mendes pour égaliser, mais le Malien manque de précision et trouve le poteau de Safonov.

Le gardien russe va endosser le costume de héros quelques minutes plus tard sur une tête somptueuse de Doumbia (57e). Paris procède en contre et est à deux doigts de doubler la mise sur un tacle de João Neves esseulé au second poteau, mais Egil Selvik frustre de nouveau les Parisiens (70e).

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En fin de match, les Finistériens tentent le tout pour le tout, mais manquent de précision sur une nouvelle tentative d’Mboup, sauvée miraculeusement par Safonov (87e). Les Parisiens vont tenir en fin de match et s’imposent de justesse 1-0 face à de valeureux Ty-Zefs. Luis Enrique pourra remercier son buteur Ferran Torres ainsi que son gardien Matvey Safonov, grand artisan de la victoire parisienne.

Luis Enrique déçu malgré la victoire face à Brest

Présent en conférence de presse d’après-match, Luis Enrique n’était pas pleinement satisfait de la prestation globale proposée par son équipe.

« J’étais plus satisfait des trois premiers matches qu’on n’a pas gagnés. Aujourd’hui, on a fait beaucoup d’erreurs. C’est toujours difficile de jouer à Brest. On a très bien défendu, mais on a fait des erreurs, et quand on fait des erreurs aussi claires, normalement on ne gagne pas. C’est incroyable qu’on n’ait pas pris de but. On a gagné, mais c’est le jour où je suis le plus agacé ou énervé », confie-t-il après cette performance mitigée.

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L’ancien sélectionneur de l’Espagne poursuit en qualifiant ce match de « pire » de son équipe sur les quatre matchs disputés en Ligue 1. Le Catalan regrette les erreurs défensives commises par son équipe qui « ont amené des occasions de but » aux Brestois.

Sauveur du PSG, hier soir, Matvey Safonov savoure quant à lui son premier clean sheet de la saison : « Ça a été dur. Tous les matches ici face à Brest sont difficiles. Brest est une équipe qui a toujours des occasions et des opportunités pour marquer. Je suis très content qu’aujourd’hui, nous ayons pu gérer ces moments et ne pas encaisser de but, c’est très important. C’est notre premier clean sheet de la saison, et j’espère que l’on va continuer comme ça », espère-t-il après avoir encaissé six buts lors des trois premières journées.

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Au terme d’un match laborieux, le Paris Saint-Germain a assuré l’essentiel à Brest afin d’obtenir son premier succès de la saison en Ligue 1. Grâce à une nouvelle réalisation de Ferran Torres et aux arrêts décisifs de Matvey Safonov, le PSG grimpe à la 7e place du classement à égalité de points avec son adversaire du soir (5).