Le PSG humilie Manchester City, Enzo Maresca accuse la Ligue 1

Humilié par le PSG à domicile (2-4), mercredi soir, en Ligue des Champions, Enzo Maresca, le manager de Manchester City, a indiqué que la Ligue 1 favorise beaucoup l’équipe de Luis Enrique pour les rencontres européennes.

Le PSG a séduit l’Europe face à Manchester City

Le PSG a une nouvelle fois marqué les esprits. Ce mercredi soir, le double champion d’Europe en titre s’est offert une victoire spectaculaire sur la pelouse de Manchester City (4-2) en Ligue des champions. Pour ramener les trois points de ce déplacement périlleux en Angleterre face au leader de Premier League, les hommes de Luis Enrique ont livré une première période magistrale, en menant 3-0 à la pause.

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Si les Citizens se sont réveillés au retour des vestiaires et ont bousculé les Rouge et Bleu, c’est bien la démonstration des Parisiens qui a ébahi la presse européenne. En Angleterre, The Guardian n’a pas tari d’éloges à l’endroit de l’équipe parisienne qui impressionne par son jeu collectif.

« Paris a pratiqué un football d’un tout autre niveau et aurait pu mener 5-0 à la mi-temps, en faisant preuve de son assurance habituelle avec le ballon et en enchaînant de magnifiques combinaisons. Peu importe à quel point les espaces sont restreints : les joueurs ont confiance en leur capacité à s’en sortir. En témoigne le premier but, fruit d’un superbe travail collectif qui a débuté sur le côté droit de la défense », écrit le journal britannique.

Même son de cloche du côté de Sky Sport : « Manchester City s’est incliné face à un PSG majestueux. L’équipe de Luis Enrique a été époustouflante en première période, offrant une véritable leçon de maîtrise, tant avec que sans ballon. »

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BBC Sport en rajoute une couche sur la domination du PSG en Europe ces dernières saisons : « Le PSG est-il en train de bâtir la plus grande dynastie européenne ? Pour certains, le succès est doux, mais éphémère, d’autres passent des années à gravir les échelons jusqu’au sommet et puis il y a ceux dont la gloire durable se transforme en dynastie.

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Après avoir littéralement démoli Manchester City durant de longues séquences, le Paris Saint-Germain semble bien parti pour rejoindre cette dernière catégorie (…) City figure parmi les meilleures équipes de Premier League et s’est fait littéralement écraser, alors que le PSG a connu un début de saison en demi-teinte. Que Dieu vienne en aide à tout le monde. »

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Si cette victoire du Paris Saint-Germain a rappelé à tout le monde que le Champion de France était l’immense favori en Ligue des Champions, l’entraîneur de Manchester City, Enzo Maresca, lui, a une autre analyse de la réussite des garçons de Luis Enrique.

Le PSG avantagé par la Ligue 1 pour la LDC ?

Malgré la nette défaite face au Paris Saint-Germain, Enzo Maresca pense que son équipe méritait un meilleur sort mercredi soir, à l’Etihad Stadium. L’entraîneur de Manchester City a notamment regretté le temps de flottement de son groupe, ce qui permis aux visiteurs de prendre rapidement l’avantage.

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« C’était étrange. On avait bien commencé, on créait des occasions et on ne concédait rien. Puis on prend deux buts en une ou deux minutes. Ça rend les choses encore plus difficiles. À la pause, on a fait des ajustements sans perdre notre équilibre. En seconde période, on a créé assez pour mériter mieux ! », a expliqué le technicien italien en conférence de presse.

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Poursuivant, Maresca a estimé que son équipe n’a pas évolué à armes égales avec le PSG, dont le niveau du championnat lui permet d’accorder du temps de repos à ses meilleurs joueurs avant les rencontres de Ligue des Champions.

« Oui, le PSG a la possibilité de mettre au repos certains de ses meilleurs joueurs avant chaque rencontre de Ligue des Champions. Et pas seulement avant notre affrontement de ce soir », a regretté le successeur de Pep Guardiola.

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