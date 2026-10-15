Accueil - Football - Mercato PSG : Luis Enrique prépare une offre de 70M€ pour Eric Garcia

Le PSG a fait du défenseur du FC Barcelone, Eric Garcia, sa priorité pour 2027. Le club de la capitale pourrait offrir plus de 70 millions d’euros pour le joueur espagnol, selon El Desmarque.

Mercato : Le PSG à la lutte pour Eric Garcia

Eric Garcia suscite un intérêt grandissant sur le marché des transferts. Selon les informations du journaliste Ekrem Konur, le Paris Saint-Germain et trois clubs de Premier League surveillent de près le défenseur du FC Barcelone. À 25 ans, Eric Garcia s’est progressivement imposé dans les plans de Hansi Flick.

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Capable d’évoluer en défense centrale, au poste de latéral droit ou même au milieu de terrain, l’international espagnol offre plusieurs solutions tactiques à son entraîneur. Cette polyvalence constitue un atout majeur pour les clubs à la recherche d’un joueur capable de couvrir plusieurs postes.

Luis Enrique, coach du PSG, notamment, apprécierait son profil, tandis que Manchester United, Aston Villa et Newcastle suivraient également son évolution. Le FC Barcelone a prolongé le contrat de son défenseur jusqu’au 30 juin 2031, en décembre 2025. Le club catalan dispose donc d’une position contractuelle favorable et n’a aucune obligation de le vendre à court terme.

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Selon les informations relayées par Fichajes, les prétendants anglais étudieraient une opération susceptible de dépasser les 70 millions d’euros. Eric Garcia reste un élément important de l’effectif blaugrana, et son départ dépendrait notamment de la volonté du club de considérer une proposition suffisamment élevée. Ce que le Paris SG serait prêt à faire pour satisfaire son entraîneur Luis Enrique.

Le PSG prêt à dérouler le tapis rouge à Eric Garcia

Après un mercato estival 2026 essentiellement concentré sur le renfort du secteur offensif, le Paris Saint-Germain veut désormais renforcer son arrière garde. Alors que Marquinhos pourrait changer d’air à l’issue de la saison et que le poste d’Achraf Hakimi n’est toujours pas doublé, le double champion d’Europe en titre serait très intéressé par le profil d’Eric Garcia.

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Si plusieurs noms ont déjà associés au PSG, Luis Enrique ferait de son compatriote son option numéro 1 pour remodeler sa défense. D’après les informations du journal El Desmarque, le numéro 24 du Barça ferait même l’unanimité en interne au Paris Saint-Germain.

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Titulaire indiscutable de Hansi Flick depuis le début de la saison, l’ancien défenseur de Manchester City, qui est en train de pousser doucement Jules Koundé sur le banc, pourrait ainsi faire l’objet d’une offensive d’envergure de Luis Enrique l’été prochain. Le FC Barcelone ne souhaitant pas laisser partir son défenseur lors du prochain mercato hivernal.

Pour convaincre Garcia de le rejoindre à Paris, le successeur de Christophe Galtier envisagerait de lui offrir un contrat assez lucratif. Le club de Nasser Al-Khelaïfi serait également disposé à verser aux Blaugranas une enveloppe de plus de 70 millions d’euros.

« Le Paris Saint-Germain a fait du défenseur du FC Barcelone, Eric Garcia, sa priorité pour 2027. Le PSG pourrait offrir plus de 70 millions d’euros pour Garcia et est prêt à lui proposer un contrat lucratif. Le FC Barcelone a lié Garcia à long terme, et le défenseur n’a manifesté aucune envie de partir », rapporte la publication espagnole.

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Toujours selon la même source, Manchester United pourrait aussi proposer une somme pareille pour convaincre les dirigeants barcelonais.