ASSE: Ian Cathro avec une forte mobilisation contre Rodez

Ian Cathro et ses hommes pourront compter sur une forte mobilisation lors du choc ASSE-Rodez. Plus de 30 000 places ont déjà été vendues pour cette rencontre prévue le 10 octobre au stade Geoffroy-Guichard.

ASSE : Ian Cathro pourra compter sur un Chaudron en feu

Selon les dernières informations du média Peuple Vert, Ian Cathro et son équipe pourront compter sur une immense communion populaire pour leur prochaine sortie. Le technicien écossait s’était d’ailleurs réjoui de ce lien particulier avec le public lors de sa première apparition sur le banc de l’AS Saint-Etienne.

Ian Cathro déclarait : « J’ai ressenti un bon feeling avec Geoffroy-Guichard. J’ai envie de vivre de grands moments dans ce stade. Mais, on doit respecter le processus en cours : nous sommes encore une équipe en construction, notre public doit encore apprendre à nous connaître. Pour l’instant, nous ne sommes rien de plus ».

À voir

PSG : Lucas Beraldo devenu intouchable, son agent explique pourquoi

Lire aussi : ASSE : Proment veut ramener Metz en Ligue 1, un rival de plus

Ce discours d’humilité n’atténue en rien l’effervescence entourant le club du Forez. La ferveur des supporters ne faiblit pas. L’ambiance au stade Geoffroy-Guichard promet même d’être phénoménale face à Rodez. La billetterie s’enflamme déjà à un rythme impressionnant.

Déjà plus de 30 000 places vendues

Le Peuple Vert rapporte que dès ce jeudi matin, le seuil symbolique des 30 000 billets vendus a été franchi. Cela confirme l’indéfectible attachement des supporters stéphanois à leur équipe. La direction s’est vue contrainte d’élargir la jauge en ouvrant à la vente les balcons des Kops pour absorber l’afflux massif de demandes.

Lire aussi : Trophée UNFP : Boakye peut offrir un doublé historique à l’ASSE

À voir

OM : la blessure de Derek Cornelius ouvre une porte à Bamo Meïté

Cette mobilisation forte rapproche le stade Geoffroy-Guichard d’un second match à guichets fermés durant cet exercice 2026-2027. La descente en Ligue 2 de l’AS Saint-Etienne n’a en rien entaché l’engouement général. L’antre historique des Verts demeure une place forte du football français. Il reste un soutien majeur pour pousser les troupes de Ian Cathro vers la victoire.

L’entraîneur de l’ASSE doit composer avec une préparation compliquée. De nombreux cadres de son vestiaire étant partis défendre les couleurs de leur nation durant cete trêve. Ce contexte délicat rend ce retour dans le Chaudron très attendu.

Les Stéphanois seront portés par des tribunes survoltées face à Rodez. Ils espèrent capitaliser sur cette ambiance incandescente pour renouer avec le succès. Les coéquipiers de Julien Le Cardinal comptent bien entendu offrir un spectacle à la hauteur des espérances de leur public stéphanois.

À voir

PSG : Joao Félix, Luis Campos prépare un transfert à 30M€

Lire aussi : ASSE-FC Sion : Cathro lance son plan de relance des Verts

L’ASSE occupe la tête de la Ligue 2. Les Verts tenteront de renouer avec le succès face à Rodez. Rendez-vous est donc pris le samedi 10 octobre au stade Geoffroy-Guichard à partir de 20 heures. Ce choc promet sans aucun doute d’être intense.