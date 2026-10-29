Accueil - PSG mercato - Voici pourquoi le PSG renonce à recruter Ibrahim Maza cet hiver

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Selon Fabrice Hawkins, le PSG n’envisage pas de faire d’offre pour recruter Ibrahim Maza, attaquant du Bayer Leverkusen, lors du prochain mercato d’hiver. Deux raisons justifient ce choix fort de la direction du club de la capitale.

Mercato : Ibrahim Maza trop cher pour le PSG

Il y a quelques jours, Sky Sport Deutschland a révélé que le PSG s’intéresserait à Ibrahim Maza. L’ailier de 20 ans brille avec le Bayer Leverkusen (10 matches toutes compétitions confondues, trois buts et trois passes décisives) et attise les convoitises de plusieurs grands clubs européens.

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La chaîne allemande précise même que le double champion d’Europe en titre envisagerait même de s’offrir les services de Maza dès cet hiver afin de compenser la longue absence de Khvicha Kvaratskhelia. Sauf que la réalité serait tout autre dans ce dossier selon Fabrice Hawkins.

En effet, le journaliste de RMC Sport rapporte que « le PSG n’envisage pas de faire d’offre pour Ibrahim Maza cet hiver. En interne, il n’y a aucune ambiguïté à ce sujet. Les dirigeants ne s’interdisent pas le recrutement d’un jeune à fort potentiel (pas nécessairement un attaquant) dont le prix serait raisonnable ».

Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi jugeraient le prix réclamé par le Bayer Leverkusen pour le natif de Berlin assez élevé. Une tendance confirmée par l’Intimer Djamel.

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« Ibrahim Maza plaît beaucoup en interne, mais son prix élevé freine (pour l’instant) la direction parisienne. Face à la volonté du Bayer Leverkusen de le conserver (et même de le prolonger), le club allemand ne compte faire aucun cadeau au PSG. Reste à savoir si les discussions évolueront… »

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Outre le prix de l’Algérien, qui freine pour le moment le PSG, Luis Enrique aurait également un autre plan pour remplacer Kvaratskhelia.

Luis Enrique compte sur Mika Godts pour remplacer Kvara

Comme le rapportent RMC Sport et Djamel, le Paris SG ne devrait pas passer à l’action pour recruter Ibrahim Maza en janvier. Une ligne de conduite pleinement assumée par Luis Enrique, qui a récemment expliqué en conférence de presse que son effectif est fourni pour supporter une blessure importante d’un cadre au cours de la saison.

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Si Luis Campos reste attentif aux opportunités du marché sur de très jeunes profils, le conseiller sportif du PSG ne cherche pas en priorité un attaquant. Car la solution est déjà entre les mains de l’entraîneur parisien. En effet, lors de la précieuse victoire contre l’Olympique Lyonnais (2-0), Mika Godts a saisi sa chance en débloquant son compteur but.

En interne, l’ancien milieu offensif de l’Ajax Amsterdam a tapé dans l’oeil de Luis Enrique, qui serait prêt à accorder sa confiance à l’international belge de 21 ans, plutôt que de surpayer sur le marché.

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À Paris, Mika Godts, qui peinait à convaincre en début de saison, est donc désormais vu comme le remplaçant de Khvicha Kvaratskhelia durant sa longue période d’absence après son opération au genou.