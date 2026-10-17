Emiliano Martínez sur civière, énorme frayeur pour Chelsea

Chelsea repart de Liverpool avec trois points et son premier match sans but encaissé en championnat depuis janvier. Personne, côté londonien, n’avait pourtant le cœur à célébrer. Emiliano Martínez sur civière, une minerve autour du cou, après un choc tête contre tête avec Jarrad Branthwaite à la 66e minute : c’est l’image que laisse la victoire 2-0 de Chelsea à Everton, bien plus que le doublé de Pedro Neto lors de cette 7e journée de Premier League.

Le gardien argentin a été évacué vers l’hôpital. « D’après ce que je sais, il a quitté le stade conscient, et il est en ce moment à l’hôpital pour des examens de précaution », a déclaré Xabi Alonso après la rencontre. L’entraîneur des Blues n’en savait pas plus samedi soir.

Emiliano Martínez sur civière après dix minutes de soins

L’action part d’un coup de pied arrêté sans danger apparent. Kiernan Dewsbury-Hall, formé à Leicester et passé par Chelsea avant de signer à Everton, enroule un coup franc du gauche, rentrant, dans l’axe. Emiliano Martínez sort et boxe le ballon au moment précis où Branthwaite s’élance pour le reprendre de la tête. Les deux crânes se heurtent. Le défenseur anglais se relève. Le portier, lui, ne bouge plus.

À voir

Stade Rennais : Franck Haise avec un groupe au complet pour Paris

Au sol, l’Argentin garde les bras raidis devant lui, une posture que les spécialistes appellent la « réponse d’escrime » et qu’on associe souvent à un traumatisme crânien. Les médecins accourent, le jeu reste interrompu une dizaine de minutes. Lorsque la civière quitte la pelouse, vers la 73e minute, le champion du monde 2022 a les yeux ouverts : il serre la main de João Pedro, lève le pouce, et le Hill Dickinson Stadium l’applaudit.

🚨 Énorme FRAYEUR pour Emiliano Martinez qui sort sur civière !



Le gardien des Blues est resté au sol avec les soigneurs pendant près de 10 minutes suite à un choc à la tête avec Branthwaite#EVECHE | #PremierLeague pic.twitter.com/LF3F87xBSi — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) October 17, 2026

Mike Penders, 21 ans, lancé à froid

Le Belge s’est échauffé pendant toute la durée des soins. Il entre pour sa première apparition en Premier League avec un but d’avance à défendre, un quart d’heure de temps réglementaire et onze minutes d’arrêts de jeu devant lui. Everton pousse, sans réussite. Thierno Barry a manqué les occasions les plus nettes pour égaliser.

Martinez cannot continue due to injury and is replaced by Penders for his #PL debut.



🍬 0-1 ⚪️ [74] #CFC | #EVECHE pic.twitter.com/knGUEB0iGH — Chelsea FC (@ChelseaFC) October 17, 2026

Arrivé cet été d’Aston Villa, Emiliano Martínez n’aura donc pas vu la fin du premier clean sheet de son ère à Chelsea, qui est aussi le premier de Xabi Alonso sur ce banc. Avant le choc, il avait réussi deux parades franches et une relance propre. Face à Arsenal début septembre, il avait déjà multiplié les arrêts sans éviter la défaite. Cette fois, le résultat suit, et c’est sur une civière qu’il quitte la fête.

Lire aussi : Manchester City reconnu coupable : sanctions possibles et calendrier

Pedro Neto, un doublé et une dédicace

Neto a fait sauter le verrou juste après la pause. João Pedro et Jorrel Hato combinent côté gauche, Hato trouve le Portugais dans la surface, 1-0 à la 46e minute. Le second but doit un peu à la chance. Sur un coup franc contré à la 90e, il récupère le ballon et sa frappe, déviée par Mykolenko, prend Jordan Pickford à contre-pied. C’est le premier doublé de sa carrière en Premier League.

« Trois points très durs à aller chercher, dans un stade difficile. Cette victoire est pour Emi, après sa blessure », a lancé l’ailier au coup de sifflet final, sans vouloir commenter l’état de son coéquipier.

À voir

Mercato PSG : Lucas Chevalier brutalement chassé du Paris SG

Lire aussi : Mercato PSG : Chelsea fait un pas inattendu pour Malo Gusto

Deux penalties réclamés, quatre cartons jaunes

Le match n’avait rien d’apaisé, même avant la blessure d’Emiliano Martínez. À la 31e minute, João Pedro tombe dans la surface après un contact avec James Tarkowski. Paul Tierney laisse jouer, la VAR ne le rappelle pas. Même scénario à la 81e : Rogers s’écroule, encore face à Tarkowski, et Chelsea n’obtient qu’un corner. Les joueurs d’Alonso ont encerclé l’arbitre à chaque fois.

Lire aussi : Mercato PSG : 70M€ ! Chelsea veut Fabian Ruiz dès janvier

Les Blues terminent avec quatre avertissements, leur plus gros total de la saison en championnat : Martínez, Neto, Josh Acheampong puis Cole Palmer, sanctionné pour contestation. Palmer aurait même pu prendre un second jaune pour une intervention appuyée sur Branthwaite. Harrison Armstrong et Tarkowski ont été avertis côté Everton, où Tyrique George, prêté par Chelsea, affrontait son club.

À voir

OM : coups de pied arrêtés, une faille énorme avant Angers

Avec ce succès, Chelsea pointe provisoirement à la 4e place de Premier League. Le seul bulletin attendu désormais à Londres concerne Emiliano Martínez et les résultats de ses examens.

Lire aussi : FC Nantes : satellite de Chelsea, le plan étonnant d’Abramovich