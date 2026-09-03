Mercato : Alerte ! Une star du PSG va signer à Arsenal FC

Malgré la fin du mercato estival, une star s’apprête à quitter le PSG. C’est la fin d’une longue histoire entre Élisa De Almeida et le club de la capitale française.

Mercato : Élisa De Almeida a joué son dernier match avec le PSG

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Le départ était dans les tuyaux depuis plusieurs jours, c’est désormais acté, à en croire L’Équipe. Sous contrat avec le PSG jusqu’en 2027, Élisa De Almeida va faire l’objet d’un transfert définitif vers Arsenal. Le montant de l’opération pourrait avoisiner les 550 000 livres, soit plus de 600 000 euros, même si ce chiffre n’a pas encore été confirmé officiellement par les clubs.

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Avant de prendre la direction de Londres, Élisa De Almeida avait une dernière mission à accomplir : qualifier le PSG pour la Ligue des champions. Titulaire mercredi soir au Campus PSG face à l’Eintracht Francfort, la Française a participé à une rencontre complètement folle. Après le 1-1 de l’aller, Paris a dû passer par la prolongation avant de faire exploser les Allemandes et de s’imposer 5-1. Une dernière victoire qui permet au Paris Saint-Germain de rejoindre la phase de ligue de la Ligue des champions.

Élisa de Almeida is one step away from becoming an Arsenal Women player. ✍🏼🔴



The PSG defender flew into London overnight after featuring in PSG’s win over Eintracht Frankfurt. She has passed her medical and agreed personal terms with Arsenal.



Only media duties and final… https://t.co/Hry95FCp97 — OdegaardRusso🔴 (@M08russo) September 3, 2026

Au coup de sifflet final, De Almeida a été portée en triomphe par ses coéquipières avant d’aller saluer les supporters parisiens présents au Campus. L’internationale française leur a notamment lancé : « Je ne vous oublierai jamais. » Arrivée au PSG en 2021, Élisa De Almeida s’est imposée au fil des saisons comme l’une des patronnes de la défense parisienne.

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À 28 ans et avec plus de 50 sélections en équipe de France, elle va désormais apporter son expérience à Arsenal, qui souhaitait renforcer son secteur défensif avant la fermeture du mercato anglais. Le club londonien récupère donc une joueuse expérimentée, habituée aux grandes rencontres européennes et capable d’évoluer dans l’axe de la défense.

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Pour le PSG en revanche, le départ est loin d’être anodin. Paulo Cesar perd l’une des cadres de son effectif au moment même où Paris vient de décrocher sa qualification pour la Ligue des champions.