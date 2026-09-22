Mercato: Ferran Torres drague publiquement Pedri pour le PSG

Recruté par le PSG lors du mercato estival passé, Ferran Torres aimerait que son ancien coéquipier du Barça, Pedri, le rejoigne dans la capitale française. Sur le plateau de l’émission El Hormiguero, le nouveau chouchou du Parc des Princes a publiquement lancé un appel du pied au milieu de terrain barcelonais.

Mercato : Pedri, un nouveau joueur du Barça au PSG ?

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Dans une interview pour l’émission de télé espagnole El Hormiguero, Ferran Torres est revenu sur son adaptation à Paris, quelques semaines après son transfert au PSG en provenance du FC Barcelone. L’attaquant de 26 ans a notamment confié les difficultés d’un changement soudain de pays et de culture, et regretté de ne pas avoir pu emporter dans ses valises son ancien coéquipier Pedri.

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« Je m’adapte bien parce qu’au final, nous les footballeurs nous dépendons beaucoup de ce qui se passe sur le terrain. Et quand tu as un bon niveau, les problèmes à l’extérieur diminuent. Mais par exemple, cette semaine a été très difficile parce que je suis en plein déménagement, je dois ramener plein de choses de Barcelone. La seule chose que je n’ai pas pu emmener, c’est Pedri. Il me manque déjà beaucoup », a confié Ferran Torres.

Ferran Torres et Pedri sont liés par une solide amitié depuis leur période commune à Barcelone, et ils partagent également la même agence de joueurs, ce qui reflète la force de la relation née entre les deux hommes. Malgré le bon début de Torres dans son aventure parisienne, l’absence de Pedri semble représenter la seule exception dans son passage à une nouvelle étape de sa carrière, lui qui se retrouve désormais contraint de poursuivre son aventure avec le Paris Saint Germain loin de l’un de ses plus proches amis.

Quelques semaines seulement après son arrivée, le Champion du monde 2026 s’est rapidement adapté à son nouvel environnement sous la direction de Luis Enrique, un coach qui accorde une grande confiance à ses qualités et qu’il apprécie énormément.

Ferran Torres boosté par Luis Enrique ?

Ferran Torres brille avec ses nouvelles couleurs sous la direction de Luis Enrique. Le joueur est revenu sur l’importance du coach espagnol dans ses résultats. Priorité de Luis Campos et de Luis Enrique lors du dernier mercato estival, Ferran Torres a signé au Paris Saint Germain en provenance du FC Barcelone pour 50 millions d’euros.

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L’attaquant espagnol s’est adapté à la vitesse de l’éclair avec sa nouvelle équipe, en attestent ses statistiques avec 7 buts en 6 matches toutes compétitions confondues sous les couleurs du PSG. Décisif contre l’OM au Vélodrome ce dimanche, l’international espagnol a retrouvé Fabian Ruiz, son coéquipier de la Roja. Mais aussi Luis Enrique, son ancien sélectionneur. Sur le plateau d’El Hormiguero, le joueur formé à Valence est revenu sur l’importance du technicien espagnol dans ses résultats.

« Je pense que ce qu’il y a de mieux chez lui, c’est qu’il est très naturel. S’il doit te dire quelque chose, que ce soit bon ou mauvais, il te le dit. Les joueurs, nous ne sommes pas habitués à ça. Nous sommes habitués à ce qu’on nous dise du bien tout le temps. En tant qu’entraîneur et en tant que personne, il est fidèle à lui même et aux gens qui l’entourent. Pour moi, c’est comme un père footballistique, je l’ai déjà dit avant de signer au PSG. C’est le premier qui m’a redonné de la confiance en sélection quand je jouais moins, c’est un entraîneur qui va réussir à exploiter mon potentiel au maximum », a déclaré Ferran Torres.

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Dimanche, alors qu’il avait été renvoyé sur le banc par Luis Enrique malgré son début de saison très réussi, Torres n’a eu besoin que de minutes après son entrée en jeu en lieu et place de Khvicha Kvaratskhelia pour débloquer le Classique contre l’Olympique de Marseille.

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Magnifiquement servi par Désiré Doué à l’entrée des six mètres, l’attaquant espagnol a placé une tête imparable sous la barre, inscrivant à cette occasion son septième but sous ses nouvelles couleurs. De quoi lui permettre de marcher sur les traces de Zlatan Ibrahimovic, le seul joueur à avoir connu des débuts plus réussis au Paris Saint Germain.