Mercato PSG : 70M€ ! Chelsea veut Fabian Ruiz dès janvier

‎‎Le PSG pourrait recevoir une offensive de Chelsea pour Fabian Ruiz dès le mercato hivernal, avec une proposition annoncée à 70 millions d’euros. Le milieu espagnol, récemment prolongé à Paris jusqu’en 2028, serait notamment apprécié par Xabi Alonso.‎

‎Mercato PSG : Chelsea prépare son offensive pour Fabian Ruiz

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‎Le nom de Fabian Ruiz circule désormais avec insistance du côté de Londres. Selon les informations du Parisien, Chelsea serait prêt à envisager une offre de 70 millions d’euros dès janvier pour attirer le milieu espagnol, devenu une pièce importante du dispositif parisien. La piste serait particulièrement soutenue par Xabi Alonso, qui souhaiterait renforcer son entrejeu.‎

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‎Le montant annoncé donne immédiatement une autre dimension au dossier. Il ne s’agit toutefois pas encore d’un transfert engagé : aucune négociation concrète entre le PSG et Chelsea n’est à noter à ce stade. D’autres clubs anglais, parmi lesquels Manchester United, Liverpool, Arsenal et Newcastle, auraient également manifesté un intérêt pour l’international espagnol.‎

Une prolongation qui ne verrouille pas totalement le dossier‎

‎Le paradoxe est saisissant. Paris vient justement de prolonger Fabian Ruiz, alors que son précédent contrat devait arriver à son terme en 2027. Le nouveau bail le lie désormais au club jusqu’en 2028, avec une année supplémentaire en option pour le champion du monde.‎

🚨 Chelsea are ready to make a €70M January move for Paris Saint-Germain midfielder Fabián Ruiz.



The Blues are considered the 30-year-old’s leading Premier League suitors, with Xabi Alonso keen on signing him.



Manchester United, Liverpool, Arsenal and Newcastle United have… pic.twitter.com/cvqtpb3WPj — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) September 16, 2026

‎Cette situation ne signifie donc pas que le PSG souhaite vendre. Au contraire, la prolongation constitue un élément contractuel important dans la position parisienne. Chelsea devra ainsi convaincre le club français, mais aussi mesurer la volonté du joueur. À 30 ans, Ruiz reste un milieu expérimenté dont la valeur sportive ne se résume pas à ses statistiques offensives.

Le contexte change tout pour le Paris SG‎

‎Le moment choisi par Chelsea serait loin d’être anodin. Fabian Ruiz sort d’une période particulièrement riche avec le PSG et l’Espagne, tandis que ses prestations ont renforcé son statut dans l’équipe parisienne. Il est notamment devenu un élément important dans l’équilibre du collectif parisien. ‎Son influence ne se mesure d’ailleurs pas uniquement aux buts ou aux passes décisives.‎

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Sa capacité à participer à la construction, à conserver le ballon et à contribuer au travail sans ballon explique pourquoi son profil intéresse autant les entraîneurs. Le Parisien rapporte ainsi cette volonté londonienne de passer à l’action, mais la question essentielle reste entière : 70 millions d’euros suffiraient-ils réellement à faire bouger Paris ? Ou le club francilien doit-il saisir l’occasion de réaliser un joli coup sur le mercato estival pour un joueur de 30 ans ?‎

‎Fabian Ruiz refuse de se perdre dans le bruit du mercato‎

‎Le principal intéressé, lui, a récemment adopté un discours beaucoup plus mesuré lorsqu’il a été interrogé sur son statut et ses ambitions individuelles. « C’est un rêve pour n’importe quel footballeur d’être reconnu individuellement pour tout son travail cette saison et les précédentes », expliquait le milieu espagnol dans une déclaration rapportée par L’Équipe.‎

‎Ce discours illustre aussi la trajectoire prise par le joueur. Avec le PSG, Fabian Ruiz a progressivement gagné en importance et figure désormais parmi les cadres du milieu parisien. Son récent renouvellement contractuel, combiné à son rôle sportif, donne donc au PSG plusieurs raisons de réfléchir avant d’envisager une vente, même face à une proposition conséquente.‎

‎70 M€, une offre difficile à refuser ?‎

‎Sur le papier, 70 millions d’euros constituent une proposition considérable pour un joueur de 30 ans. Mais le contexte parisien invite à la prudence : le club dispose d’un joueur sous contrat, expérimenté, intégré au collectif et encore suffisamment performant pour attirer les grands clubs européens.

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‎Le véritable enjeu sera donc moins le montant annoncé que la volonté des différentes parties. Chelsea peut préparer son argumentaire, Xabi Alonso apprécier le profil et Fabian Ruiz être convoité : tant que Paris ne souhaite pas ouvrir la porte, le dossier reste une hypothèse de mercato. Et, pour janvier, c’est probablement là que se trouve le principal obstacle.