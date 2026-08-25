PL : Chelsea s’impose à Fulham au terme d’un match spectaculaire

Chelsea s’est imposé 3-2 hier soir sur la pelouse de Fulham, en match de clôture de la première journée de Premier League. Dominateurs, les Blues ont pu compter sur leur nouveau trio d’attaque pour venir à bout des Cottagers.

Fulham – Chelsea : Xabi Alonso remporte son duel contre Álvaro Arbeloa

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Première réussie pour Xabi Alonso sur le banc de Chelsea. Hier soir, les Blues se sont imposés, dans la douleur, sur le score de 3-2 contre Fulham, dans une rencontre riche en rebondissements.

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Il aura fallu attendre à peine 30 secondes pour voir le premier but des Blues sous l’ère Xabi Alonso. Après une perte de balle évitable de Jorge Cuenca, Cole Palmer lance João Pedro en profondeur avant de lober le portier allemand Bernd Leno. Les Blues débutent bien la rencontre, mais se font surprendre à la 23e minute par une frappe, pleine de spontanéité, de Josh King au premier poteau.

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Les Cottagers reviennent au score, mais subissent ensuite les assauts des Blues (29e, 32e, 34e), pour finalement céder à cinq minutes de la pause. Servi plein axe par Maxence Lacroix, la recrue la plus chère de l’histoire de Chelsea, Morgan Rogers, expédie l’offrande de l’international français au fond des filets pour permettre aux siens de mener à la pause (40e).

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En seconde période, Chelsea démarre fort et va s’offrir un troisième but signé Cole Palmer. Passeur décisif sur le but de João Pedro, l’international brésilien rend la pareille à l’Anglais, qui permet à Chelsea de mener 3-1. Les hommes d’Álvaro Arbeloa n’ont pas abdiqué et vont surprendre les Blues quelques minutes plus tard (55e). Sur un tir de Castagne mal repoussé par Robert Sánchez, l’ancien Madrilène, Gonzalo García, reprend le ballon plein axe pour réduire l’écart à 3-2.

En fin de match, les locaux vont pousser pour tenter d’égaliser, mais vont se montrer beaucoup trop inoffensifs pour espérer revenir au score. Chelsea s’impose 3-2 au terme d’un match animé, grâce notamment à son trio d’attaque étincelant.

João Pedro – Palmer – Rogers : Un trio décisif

Après une fin de saison compliquée, conclue par une triste 10e place à un point des places européennes, les Blues avaient l’obligation de marquer le coup d’entrée, et c’est chose faite, grâce notamment à leur trio d’attaque hors pair.

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Bien aidés par les erreurs défensives des Cottagers, les Blues se sont montrés dangereux dès l’entame de la rencontre. João Pedro, buteur dès la 30e seconde, s’est mué en passeur pour Palmer sur le troisième but londonien. L’ancien attaquant de Brighton avait inscrit 15 buts en 35 matchs de Premier League la saison dernière. Quant à l’international anglais, souvent blessé, il n’a trouvé le chemin des filets qu’à dix reprises et n’a délivré qu’une seule passe décisive.

Arrivé en provenance d’Aston Villa cet été, Morgan Rogers nourrit de bien meilleures ambitions. Le jeune attaquant polyvalent a pour mission de remporter des titres avec Chelsea, seulement trois mois après avoir remporté la Ligue Europa avec les Villans.

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« Chelsea est un club qui veut gagner. C’est un club que j’ai toujours vu gagner des titres, des Ligues des champions, et je veux faire partie d’équipes qui font cela aussi », a-t-il déclaré au micro de Sky Sports lors de son arrivée à Londres. Les Blues pourront compter sur un Xabi Alonso revanchard pour mener à bien les objectifs élevés du club londonien.

Première réussie pour Xabi Alonso

Après son passage compliqué la saison passée sur le banc madrilène, Xabi Alonso doit faire ses preuves cette saison. Le technicien espagnol a pour ambition de jouer les premiers rôles cette saison en Premier League.

L’ancien entraîneur du Bayer Leverkusen estime que son équipe a livré une « performance très professionnelle, solide et mature » pour son premier match sur le banc des Blues.

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L’Espagnol a tenu à saluer la prestation réussie de son trio offensif du soir : « Nous avons été dangereux. Les trois attaquants ont très bien combiné et créé des occasions. Aujourd’hui, je suis heureux que les trois aient marqué. Ils vont être une partie très importante de l’équipe. Pour construire l’équipe avec eux, ils doivent prendre leurs responsabilités, diriger les autres, inspirer les autres, car s’ils réussissent, les autres suivront », a-t-il déclaré en conférence de presse d’après-match.

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Pour la première de Xabi Alonso, Chelsea s’est imposé 3-2 à Fulham, grâce notamment à son trio d’attaque efficace et clinique devant le but. L’aventure du tacticien espagnol sur le banc des Blues démarre sous les meilleurs auspices. Il faudra désormais confirmer cette bonne dynamique dès dimanche à Stamford Bridge, face à Brighton.