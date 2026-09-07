PL : Arsenal dompte Chelsea et confirme son bon début de saison

Arsenal a disposé de Chelsea sur le score de deux buts à un, en clôture de la troisième journée de Premier League. Au terme d’un match animé, les Gunners enchaînent une troisième victoire de suite et rejoignent les Citizens en tête du championnat.

Arsenal – Chelsea : Arsenal sort vainqueur du premier choc de la saison face aux Blues.

La suite après cette publicité

Le premier choc de la saison de Premier League aura tenu toutes ses promesses. Hier en fin d’après-midi, Arsenal recevait son voisin londonien, Chelsea, en clôture de la troisième journée de championnat. Ce derby londonien aura tourné à l’avantage des locaux, malgré un début de match qui laissait envisager une tout autre issue.

Lire aussi : Mercato OM : Igor Paixao à Arsenal, rencontre décisive !

À voir

Alerte Mercato : Erling Haaland envoie une réponse claire au FC Barcelone

Dans un Emirates Stadium en fusion, les Gunners vont pourtant se faire surprendre d’entrée par des Blues plus entreprenants. Dès la deuxième minute de jeu, sur un coup franc mal renvoyé par les Gunners, la recrue la plus chère de l’histoire de Chelsea, Morgan Rogers, déclenche une volée pleine de spontanéité qui vient se loger dans le petit filet droit d’un David Raya impuissant. Cueillis à froid, les hommes de Mikel Arteta pensent égaliser quelques minutes plus tard, mais le but de Riccardo Calafiori est refusé pour une position de hors-jeu au départ de l’action (11e).

Lire aussi : PSG-Arsenal : Un scandale éclate après la finale de LDC

Sauvé plusieurs fois par Emiliano Martinez (14e, 18e), le portier argentin ne pourra cette fois-ci rien faire pour empêcher l’égalisation des Rouges et Blancs, signée Kai Havertz (25e). L’attaquant allemand profite de la passivité de la défense de Chelsea pour déclencher, plein axe, une frappe puissante du gauche qui vient battre l’ancien gardien d’Aston Villa. Chelsea réagit juste avant la mi-temps et est tout proche de reprendre l’avantage sur un enroulé parfait de Pedro Neto qui s’échoue sur le montant droit du champion du monde espagnol (45+2). Score de parité logique à la pause entre les deux équipes londoniennes.

Martin Ødegaard libère Arsenal

Au retour des vestiaires, c’est au tour des Gunners de surprendre les Blues dès l’entame de la seconde période. Trouvé à l’entrée de la surface par le Grec Chrístos Tzólis, Martin Ødegaard profite d’une subtile feinte de Kai Havertz pour effacer Wesley Fofana ; le maître à jouer des Gunners n’a plus qu’à conclure pour donner l’avantage aux siens (50e).

À voir

Chelsea FC : L’immense short-list pour remplacer Pochettino au mercato

Lire aussi : Mercato OL : Guimarães à Arsenal, Lyon va toucher le jackpot

Arsenal continue de se montrer dangereux et procède en contre ; les locaux sont à deux doigts de prendre le large sur un enroulé du gauche signé Bukayo Saka, mais l’ailier anglais bute une nouvelle fois sur Emiliano Martinez (68e). Les hommes de Xabi Alonso, moins incisifs qu’en première période, n’abdiquent pas. Les visiteurs sont même tout proches de recoller au score en toute fin de match sur une frappe splendide d’Estêvão à l’entrée de la surface, détournée du bout des gants par David Raya, décisif une nouvelle fois pour préserver la victoire (88e).

Lire aussi : PSG Mercato : Khvicha Kvaratskhelia répond crûment à Arsenal

À voir

Premier League : Lucas Paqueta (West Ham) impliqué dans une affaire de paris sportifs

Arsenal s’impose de justesse 2-1 face à son éternel rival, Chelsea. Le finaliste de la dernière Ligue des champions inflige une première défaite à Xabi Alonso sur le banc des Blues. À l’issue de la rencontre, un joueur en particulier a retenu l’attention des observateurs. Et pour le moins que l’on puisse dire, c’est que ce joueur risque de ne pas étonner plus d’un.

Kai Havertz : l’attaquant providentiel d’Arsenal

Le succès retentissant des Gunners est venu notamment d’un joueur en particulier : Kai Havertz. L’international allemand s’est distingué hier après-midi en offrant tout d’abord l’égalisation à son équipe, sur une action individuelle de grande classe qui débouche sur une frappe limpide du gauche. Buteur contre son ancien club, le numéro 29 d’Arsenal a aussi été à l’origine du but de son coéquipier Martin Ødegaard, en laissant passer astucieusement le ballon au Norvégien juste derrière lui.

Lire aussi : Community Shield : Arsenal pulvérise City à Cardiff !

Le joueur formé au Bayer Leverkusen a connu un exercice 2025-2026 perturbé par une blessure qui l’a tenu éloigné des terrains durant toute la première partie de saison. À son retour, l’Allemand a grandement contribué à la deuxième partie de saison exceptionnelle d’Arsenal, en inscrivant sept buts et en délivrant cinq passes décisives en seulement 24 rencontres disputées toutes compétitions confondues. Buteur lors de la finale de la Ligue des champions, l’attaquant polyvalent a réussi à s’imposer dans le onze type de Mikel Arteta au profit de Viktor Gyökeres.

À voir

Community Shield : Arsenal pulvérise City à Cardiff !

À l’issue de la rencontre, son entraîneur, n’a pas hésité à encenser son buteur maison après la prestation aboutie face aux Blues : « Il a l’air heureux. Il a l’air posé, heureux, et de belles choses se sont aussi produites dans sa vie personnelle. Il se sent en forme, il s’entraîne tous les jours et a cette routine en ce moment. Il marque des buts, mais pas seulement, il fait aussi un travail incroyable pour l’équipe », a-t-il indiqué en conférence de presse d’après-match.

Lire la suite sur Arsenal :

Mercato : Alerte ! Une star du PSG va signer à Arsenal FC

À voir

PL : Chelsea s’impose à Fulham au terme d’un match spectaculaire

Mercato OL : Arsenal passe à l’offensive pour Malick Fofana

Grâce à cette victoire tonitruante face aux Blues, Arsenal revient à hauteur de Manchester City au classement avec 9 points au compteur. Toujours invaincu en championnat, le champion d’Angleterre devra confirmer son excellent début de saison sur la scène européenne, avec en point de mire un déplacement périlleux à Naples ce mercredi, pour le compte de la première journée de la phase de ligue de la Champions League.