Accueil - PSG mercato - Mercato PSG : Laporta lance un message à Al-Khelaïfi pour Lamine Yamal

Ces dernières saisons, Lamine Yamal est régulièrement associé au PSG à chaque ouverture de mercato estival. Mais le président du Barça, Joan Laporta, a tenu à prévenir son homologue parisien Nasser Al-Khelaïfi sur la place de l’attaquant de 19 ans dans le projet catalan.

Mercato PSG : Laporta ferme la porte pour Lamine Yamal

Le président Joan Laporta a affirmé lundi que le Paris Saint-Germain a proposé 250 M€ au Barça pour la pépite catalane Lamine Yamal. « Lorsque le PSG nous a offert 250M€ pour Lamine Yamal et que nous avons refusé, il avait 17 ans, certaines personnes pensaient que nous étions fous », confiait le président des Blaugranas dans des propos rapportés par Jijantes FC.

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Une offensive niée par le club de la capitale française. Mais toujours est-il que le génie espagnol est régulièrement lié au double champion d’Europe en titre à chaque ouverture de mercato estival. Sauf qu’après avoir réussi à prolonger le contrat de son numéro 10 jusqu’en juin 2031, Joan Laporta est désormais rassuré et assure que le natif d’Esplugues de Llobregat est intouchable. Surtout que « loin du Barça, il fait très froid. Ici nous sommes bien », lance Laporta dans les colonnes de L’Équipe, avant d’évoquer ses relations avec son homologue Nasser Al-Khelaïfi.

« Avec Nasser, je crois que je peux dire que notre relation est une relation d’amitié »

Après des accrochages longtemps entretenus avec le président du Paris Saint-Germain, Joan Laporta assure que ses relations sont désormais cordiales avec Nasser Al-Khelaïfi. Interrogé par le journal L’Équipe, le président du Barça a dit tout le bien qu’il pensait du club de la capitale et de Nasser Al-Khelaïfi.

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« Notre relation ? Elle est très bonne. Avec Nasser, je crois que je peux dire que notre relation est une relation d’amitié. Il y a beaucoup de respect. Il gère de manière sensationnelle l’ECA (l’Association européenne des clubs). Le PSG aussi. Et je le félicite. Aujourd’hui le PSG est champion d’Europe.

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Et le match qui arrive entre nos deux équipes nous donnera la confirmation que nous sommes des clubs de référence dans le monde et, en ce qui nous concerne, ce match nous donnera des indications sur notre authentique niveau », a expliqué le dirigeant catalan de 64 ans.