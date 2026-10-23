Mercato PSG : Kvara blessé, Enrique appelle Julian Alvarez

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Après la grave blessure de Khvicha Kvaratskhelia, le PSG pourrait frapper un gros coup durant le mercato hivernal pour renforcer son secteur offensif. Alors que plusieurs noms circulent déjà, Luis Enrique penserait plus à Julian Alvarez, l’attaquant argentin de l’Atlético Madrid.

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Ce vendredi, le site britannique The Touchline annonce que le Paris Saint-Germain envisagerait à nouveau de revenir à la charge pour recruter Julian Alvarez lors du prochain mercato de l’hiver. La direction parisienne n’avait guère apprécié que l’international argentin snobe son offre l’été passé, Luis Enrique étant plus enclin à travailler avec des joueurs qui désirent véritablement défendre les couleurs du club de la capitale française.

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Mais avec l’absence longue durée de Khvicha Kvaratskhelia après sa grave blessure contre le FC Barcelone, mardi soir en Ligue des Champions, l’entraîneur du PSG serait prêt à décrocher son téléphone pour convaincre Julian Alvarez d’intégrer son effectif dès cet hiver.

Même s’il est resté à Madrid après un été des plus mouvementés, l’ancien joueur de Manchester City a maille à partir avec les supporters des Colchoneros, qui ne veulent plus le voir dans leur équipe. Si une offre atteignant les 100 millions d’euros arrive sur les bureaux du président Enrique Cerezo, l’Atlético pourrait délivrer un bon de sortie à son numéro 19.

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Le Paris SG voudrait profiter de cette ouverture pour attirer Alvarez dans les semaines à venir. « EXCLUSIVE : Suite à la blessure de Kvaratskhelia, le PSG envisage de recruter Julian Alvarez en janvier », assure le média anglais. Surtout que le Barça ne semble plus intéresser par cette piste.

Le Barça laisse la voie libre au PSG pour Alvarez

L’été passé, Julian Alvarez voulait absolument rejoindre le FC Barcelone. Pendant la Coupe du monde, en zone mixte, le compatriote de Lionel Messi avait publiquement réclamé son départ à l’Atlético Madrid. Les Blaugranas avaient bien montré de l’intérêt, mais s’étaient heurtés aux exigences de Diego Simeone, qui ne souhaitait pas se séparer de son avant-centre.

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Résultat : Julian Alvarez est toujours à Madrid, sur le banc, mal-aimé des supporters locaux. Et selon le site Fichajes, le Barça s’est définitivement retiré du dossier. La place est libre. Arsenal et le Paris Saint-Germain font désormais figure de favoris pour accueillir le natif de Calchin.

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