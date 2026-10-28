Accueil - Mercato ASSE - ASSE : Coupe de France, les adversaires de Saint-Etienne dévoilés

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L’ASSE connaît ses adversaires des 7e et 8e tours de la Coupe de France. Elle démarrera la compétition contre le GFA Rumilly Vallières, le week-end des 14 et 15 novembre prochain.

Coupe de France : L’ASSE démarre contre Rumilly Vallières

L’ASSE fera son entrée en lice en Coupe de France contre le Groupement Football Albanais de Rumilly-Vallières, à la mi-novembre. Ce sera lors du 7e tour de la compétition. Les Verts ont hérité du club évoluant en National 1, à l’issue du tirage au sort effectué ce mercredi à Roland-Garros.

Ils se déplaceront sur le terrain du club de Haute-Savoie. Cependant, il est possible que le GFA décide de recevoir au stade Geoffroy-Guichard pour cette rencontre.

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Si l’AS Saint-Etienne franchit l’obstacle Rumilly-Vallières, elle affrontera le vainqueur de l’opposition entre Paray-le-Monial (Régional 2) et Villefranche Beaujolais (Ligue 3), dans le cadre du 8e tour du tournoi sponsorisé par le Crédit Agricole.

🏆🇫🇷 Les Verts feront leur entrée dans la prestigieuse @CoupedeFranceCA face au GFA Rumilly Vallières, club de Haute-Savoie !



En cas de succès, l'ASSE défiera au 8e tour le vainqueur de Paray – Villefranche. pic.twitter.com/FkYcuTJXGZ — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) October 28, 2026

Une élimination prématurée en 32e de finale en 2025

La saison dernière, l’équipe stéphanoise avait été éliminée de la Coupe de France en 32e de finale par l’OGC Nice. Elle s’était inclinée (2-1) à l’Allianz Riviera en décembre 2025. Avant sa sortie prématurée de la compétition, l’ASSE avait fait chuter l’AS Quetigny (3-1), club de Régional 2, au 7e tour, puis l’US Écotay Moingt au 8e tour. Le club de Régional 3 avait été corrigé (11-1). Ben Old, le polyvalent arrière gauche des Verts, avait inscrit un quadruplé historique.

CDF : Une opportunité pour les jeunes et les joueurs en manque de temps de jeu

Le début de la Coupe de France est généralement l’occasion pour les entraîneurs de donner du temps de jeu aux joueurs qui en ont peu, voire pas du tout, en championnat. La saison dernière, Paul Eymard (18 ans) avait été titulaire lors des trois matchs. Il avait marqué deux buts et délivré une passe décisive.

Nadir El Jamali avait également inscrit un doublé et disputé deux matchs, dont un dans son intégralité. Il en va de même pour Kevin Pedro (20 ans), auteur d’un but lors des trois rencontres disputées. Également formé à l’académie de l’AS Saint-Etienne, Djylian N’Guessan (18 ans) avait joué un match en entier et inscrit un but contre Quetigny.

Cette saison, Ian Cathro pourrait donner du temps de jeu à Adam Baallal (19 ans), Nathan Kasia (17 ans), Elyes Dhaoui (18 ans) et Nadir El Jamali (19 ans) en Coupe de France. Ces quatre jeunes joueurs sont présents dans l’effectif professionnel, mais manquent de temps de jeu en Ligue 2.

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Barrés par une forte concurrence, Chico Lamba, Paulo Ferreira ou encore Joshua Duffus pourraient également profiter de la Coupe nationale pour retrouver la confiance, surtout face à des clubs modestes de Régional.

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