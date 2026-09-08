PSG : Marquinhos booste Ousmane Dembélé avant Bratislava !

À la veille de l’entrée en lice du PSG en Ligue des Champions avec la réception du SK Slovan Bratislava, Marquinhos a tenu boosté son coéquipier Ousmane Dembélé. Le capitaine parisien compte sur le Ballon d’Or 2025 pour mener les Rouge et Bleu à la victoire.

PSG : Marquinhos compte sur Dembélé, « un joueur parfait » contre Bratislava

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Ce mercredi soir, à 21 heures, au Parc des Princes, le Paris Saint-Germain va remettre en jeu son titre et ouvrir sa campagne de phase de ligue de la Ligue des Champions avec la réception du SK Slovan Bratislava. À la veille de cette affiche comptant pour la première journée de la Coupe aux grandes oreilles, Marquinhos a tenu à rendre un hommage appuyé à son partenaire Ousmane Dembélé.

Présent en conférence de presse ce mardi après-midi, le défenseur central de 32 ans, l’international français de 29 ans est « un joueur parfait », capable de continuer à faire gagner le PSG.

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« Ousmane Dembélé ? Il a déjà montré sa valeur, c’est un leader de vestiaire, un joueur très important, le coach sait très bien le manager pour qu’il soit au top de sa forme comme la dernière saison. Il est très motivé, il le montre tous les jours à l’entraînement. Il marque des buts, fait des passes, défend, fait jouer ses partenaires… C’est un joueur parfait, on est tous heureux de l’avoir ici », a notamment déclaré Marquinhos.

Ménagé par son entraîneur ces dernières semaines, Dembélé devrait débuter contre l’équipe slovaque entraînée par Yaya Touré, mercredi soir, au Parc des Princes.