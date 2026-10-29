Mercato : C’est confirmé, le PSG prépare l’arrivée d’Estêvão

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En quête de renforts pour son effectif, le PSG s’activerait en coulisses pour boucler le dossier Estêvão Willian. Selon Ekrem Konur, Luis Campos étudierait bien la possibilité d’accueillir le milieu offensif de Chelsea sous la forme d’un prêt lors du prochain mercato hivernal.

Mercato PSG : Luis Campos et Luis Enrique OK pour Estêvão Willian

D’après Calcio Mercato, Luis Campos et Luis Enrique apprécient tous deux le profil d’Estêvão Willian. L’entraîneur du Paris Saint-Germain serait convaincu de pouvoir aider le milieu offensif de 19 ans à franchir un cap, alors que les blessures de Khvicha Kvaratskhelia et Ousmane Dembélé réduisent ses options offensives. Une tendance confirmée ces dernières heures par l’Insider Ekrem Konur sur les réseaux sociaux.

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Il assure que le conseiller sportif et le coach du PSG sont sur la même longueur d’onde en ce qui concerne une éventuelle arrivée du joueur de Chelsea. « Le PSG a identifié la pépite de Chelsea, Estêvão, comme l’une de ses cibles prioritaires pour le mercato hivernal. Luis Enrique serait un grand admirateur du joueur, et le conseiller sportif Luis Campos soutiendrait également un éventuel transfert.

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Luis Campos estime que le développement d’Estevão pourrait bénéficier d’un court passage en France avant de franchir une nouvelle étape dans sa carrière. Bien qu’aucun accord concret ne soit encore trouvé pour le moment, le Paris Saint-Germain continue de suivre de très près la sensation brésilienne », écrit le journaliste turc. De son côté, le club londonien serait également ouvert à un départ de son numéro 41, mais sous certaines conditions.

Un prêt encadré par Chelsea

À en croire Team Talk, les dirigeants de Chelsea souhaitent que trois conditions soient réunies pour qu’un prêt d’Estêvão Willian puisse être possible lors du prochain mercato hivernal. Premièrement, un prêt sans option d’achat est la seule opération possible du point de vue des Blues. Mais ce prêt pourrait se prolonger d’un an, à partir de l’été prochain, si les conditions sont réunies et si tout se passe bien pour l’international espoir brésilien.

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Deuxièmement, le club acquéreur devra prendre en charge l’intégralité du salaire du joueur, soit 7,4 millions d’euros par an. Enfin, le club entraîné par Xabi Alonso veut avoir l’assurance que son ailier aura un temps de jeu « conséquent » dans son futur club. Frustré par sa situation, notamment en Premier League, Estêvão étudie ses options pour le mois de janvier prochain.

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Du côté de la formation britannique, l’idée est de ne pas perdre la main sur Estêvão : un départ définitif est donc catégoriquement exclu. Les négociations doivent encore préciser les conditions de l’opération.