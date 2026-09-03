Mercato : Ounahi au Panathinaïkos, l’OM se frotte les mains

‎Azzedine Ounahi quitte officiellement Gérone pour retrouver le Panathinaïkos, où il s’est engagé pour quatre ans. Ce retour en Grèce profite aussi à l’OM, qui doit récupérer une somme liée au transfert du milieu marocain.

‎‎Mercato OM : Ounahi, un retour aux sources qui arrange Marseille

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‎‎Le dossier Azzedine Ounahi vient de connaître son épilogue. Après une saison passée à Gérone, le milieu marocain retourne au Panathinaïkos, un club qu’il connaît particulièrement bien pour y avoir été prêté auparavant. Le club grec a officialisé son retour et annonce un contrat de quatre années.

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‎‎Gérone a également confirmé l’accord avec la formation athénienne. Le joueur de 26 ans quitte donc l’Espagne après 24 apparitions officielles, cinq buts et trois passes décisives. Une parenthèse espagnole finalement courte, mais suffisamment productive pour permettre à plusieurs parties de tirer leur épingle du jeu.

‎‎Le joli coup financier qui se dessine pour l’OM

‎‎Dans cette opération, l’Olympique de Marseille n’est pas simple spectateur. D’après les éléments communiqués dans le dossier, le transfert est estimé à 15 millions d’euros, auxquels peuvent s’ajouter un million de bonus et 20 % sur une future revente. Marseille doit bénéficier de sa clause sur la plus-value réalisée par Gérone.

‎‎Le montant évoqué pour le club phocéen varie selon le calcul retenu, avec une estimation allant jusqu’à environ 2,7 millions d’euros. Cette rentrée potentielle est loin d’être anodine. Surtout lorsqu’elle concerne un joueur que Marseille avait recruté en janvier 2023 après son Mondial remarqué avec le Maroc au Qatar.

‎‎Ounahi, de Marseille à l’Europe en accéléré

‎‎Le parcours récent du Marocain ressemble à une succession de détours. Après Angers, il avait rejoint l’OM et participé à la belle campagne européenne de 2023-2024, conclue en demi-finales de la Ligue Europa. Son départ vers Gérone à l’été 2025 avait ensuite ouvert un nouveau chapitre.

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‎‎Mais son histoire avec le Panathinaïkos n’était manifestement pas terminée. Lors de son précédent passage en Grèce, Ounahi avait disputé 37 rencontres, inscrit cinq buts et délivré sept passes décisives. Le club grec souligne d’ailleurs qu’il revient comme l’un de ses joueurs les plus appréciés.

‎‎Un joueur talentueux avec une carrière contrastée

‎‎Sur la scène internationale, Azzedine Ounahi a connu des sommets. Il compte désormais 55 sélections et 11 buts avec le Maroc, après avoir joué un rôle majeur lors du Mondial 2022 et encore marqué les esprits lors de l’édition 2026. Son parcours international contraste donc avec une trajectoire en club beaucoup plus sinueuse.

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‎‎Son nouveau contrat au Panathinaïkos pourrait justement lui offrir la stabilité qui lui a parfois manqué. Le club grec lui fait confiance sur quatre ans. Pour Marseille, l’équation est différente : le joueur n’est plus sous contrat, mais son ancienne aventure continue de rapporter.