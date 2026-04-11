Mercato ASSE : Ça bouge fort en Angleterre pour une pépite

Un jeune joueur, qui brille avec l’ASSE en Ligue 2, fait saliver plusieurs clubs en Ligue 1, ainsi qu’en Europe. Deux clubs anglais s’activeraient pour s’attacher ses services, dès l’été prochain.

ASSE Mercato : Offensive d’Everton et Bournemouth pour Kevin Pedro

Révélation de l’ASSE cette saison en Ligue 2, Kevin Pedro est déjà sur les tablettes de plusieurs en France et à l’étranger. Son profit et ses performances ont séduit le Stade Rennais, le RC Strasbourg et le LOSC en Ligue 1, selon Transfermarkt.

En Espagne, le défenseur central formé à l’AS Saint-Etienne est dans le viseur de la Real Sociedad. Son nom est aussi coché sur les tablettes du Bayer Leverkusen en Allemagne, selon les rumeurs du pré-mercato.

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À deux mois de l’ouverture officielle du mercato d’été, le joueur de 20 ans serait au centre d’une bataille entre Everton et Bournemouth en Premier League. De sources britanniques, les Toffees et les Cherries se préparent à passer l’offensive, pour devancer la forte concurrence.

Pedro, une progression fulgurante en Ligue 2

Dans le Forez, l’intention de Kilmer Sports Ventures n’est pas vraiment de vendre Kevin Pedro cet été. La direction du club stéphanois pense d’abord à sa progression et à son développement. Surtout qu’il ne dispute que sa première saison avec l’équipe professionnelle des Verts.

Il totalise 14 apparitions, dont 13 titularisations en championnat. Il a aussi été titulaire à 3 reprises en coupe de France cette saison. La pépite de l’ASSE a vu sa valeur grimper rapidement en l’espace de quatre mois, jusqu’à 4 millions d’euros, selon l’estimation du média spécialisé allemand.

KSV va-t-il céder le jeune joueur cet été ?

Cependant, KSV pourra prêter attention à l’intérêt des prétendants du natif de Carcassonne, mais en cas d’offre irrésistible. Comme ce fut le cas avec Mathis Amougou (20 ans), transféré à Chelsea en janvier 2025, contre 15 millions d’euros, alors qu’il découvrait la Ligue 1.

Kevin Pedro sera-t-il transféré comme Amougou cet été ? Ou l’AS Saint-Etienne attendra qu’il soit plus aguerri au haut niveau pour le vendre comme Williams Saliba et Wesley Fofana ?

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Pour rappel, ces deux arrières centraux, formés également à l’Académie stéphanoise, ont été transférés à Arsenal en 2019 et à Leicester City en 2020, contre respectivement 30 millions d’euros et 35 millions d’euros.