Accueil - PSG mercato - Mercato : Kvaratskhelia blessé, Jadon Sancho la solution du PSG ?

Partager sur Ajouter comme source préférée sur Google

Victime d’une rupture des ligaments croisés, Khvicha Kvaratskhelia ne rejouera peut-être plus cette saison 2026-2027. Ce qui pourrait pousser le PSG à recruter un nouvel ailier lors du prochain mercato hivernal. Jadon Sancho, libre depuis la fin de son contrat avec le Borussia Dortmund, pourrait ainsi être une solution parfaite pour le club de la capitale.

Mercato : Le PSG prêt à recruter pour remplacer Kvaratskhelia ?

« Victime d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit lors du match d’hier face au FC Barcelone, Khvicha Kvaratskhelia subira une intervention chirurgicale dans les prochains jours », a annoncé le Paris Saint-Germain ce mercredi sur son site internet. En ce qui concerne l’ancien ailier du SSC Naples, dont la saison est certainement d’ores et déjà terminée, le PSG ne compte pas rester les bras croisés.

Après avoir récupéré près de 183 millions d’euros de balance positive sur le marché des transferts l’été passé, le club de la capitale a plus que jamais les moyens d’investir cet hiver. Et selon les informations du journal L’Équipe, Luis Campos et Luis Enrique envisageraient le recrutement d’un nouvel attaquant pour compenser la longue absence attendue de l’international géorgien.

À voir

Vente de l’OM par McCourt : ce qui est vrai, ce qui circule

Lire aussi : Mercato PSG : Coup de théâtre dans le dossier Jadon Sancho

Pour remplacer Khvicha Kvaratskhelia, un profil jeune à haut potentiel est déjà recherché pour venir renforcer les rangs du PSG. Pour autant, le double champion d’Europe pourrait bien hausser son exigence pour apporter à Luis Enrique un renfort capable de peser sur les gros matchs de fin de saison. Une exigence qui colle parfaitement au profil de Jadon Sancho.

Jadon Sancho, le profil idéal pour remplacer Kvaratskhelia ?

Avec la blessure de Khvicha Kvaratskhelia, le Paris Saint-Germain perd un joueur important, qui a porté son équipe en Ligue des Champions la saison dernière. Et même s’il a recruté Mika Godts, Ferran Torres ainsi que Maghnès Akliouche cet été, Luis Enrique s’est bien rendu compte que le rendement de son équipe était bien différent lorsqu’il fait entrer ses remplaçants.

D’où la réflexion sur un nouveau recrutement dans le secteur offensif durant l’hiver. Dans cette optique, Jadon Sancho pourrait bien être une option viable pour le Paris Saint-Germain. Né le 25 mars 2000 à Londres, Jadon Sancho est un footballeur anglais évoluant au poste d’attaquant.

À voir

Bruges-Lens (3-0) : 19 tirs, zéro but, le RC Lens puni en C1

Lire aussi : Mercato PSG : C’est bouclé pour le transfert de Jadon Sancho

Il a notamment disputé la finale de l’Euro 2020 avec l’équipe d’Angleterre, et a remporté la Ligue Europa en 2026 avec Aston Villa, ainsi que la Ligue Conférence en 2025 avec Chelsea. Il compte également un titre en Coupe d’Allemagne (2021) avec le Borussia Dortmund, une League Cup (2023) avec Manchester United et une Super Coupe d’Allemagne (2019) avec le Borussia Dortmund.

Sans club depuis l’été passé et la fin de son contrat avec le Borussia, l’ancien prodige anglais est un joueur de percussion, capable d’apporter un plus à son équipe. Dans des vidéos publiées sur ses différents réseaux sociaux, le joueur formé à Watford se montre en plein boulot pour garder sa forme et être prêt lorsqu’un club lui fera appel.

À voir

Yan Diomandé punit Leipzig, son ancien club, et lance Mbappé

Alors que Mika Godts se montre pour le moment un peu fébrile, le PSG pourrait bien tenter le coup Sancho, qui a l’avantage de ne rien coûter en termes d’indemnité. Mais le Paris SG devra faire vite puisqu’un autre club européen serait également prêt à donner sa chance à l’ailier anglais.

Après Dani Carvajal, Getafe veut attirer Jadon Sancho

Le mercato du Getafe CF ne semble pas terminé du côté du club espagnol. Tout juste après avoir attiré Dani Carvajal, le club espagnol vise à attirer un nouveau joueur libre. Selon de Matteo Moretto au micro de DAZN, le Getafe CF souhaite recruter Jadon Sancho. L’ailier anglais est libre depuis son départ de Manchester United.

Lire aussi : Mercato PSG : C’est confirmé, Jadon Sancho vers l’Italie !

À 26 ans, Jadon Sancho a déjà évolué en Bundesliga au Borussia Dortmund et en Premier League du côté de Manchester United, Chelsea et Aston Villa. Le joueur libre n’est pas qu’une option, mais la priorité de l’entraîneur du Getafe CF José Bordalás. Le club de LALIGA est privé de Juanmi, blessé. Une signature qui n’est pas qu’une possibilité, mais une sérieuse option.

À voir

OL : Quel Lyon à Hoffenheim, sans Sulc, Openda et Tagliafico ?

Une offre a été proposée à Jadon Sancho comme expliqué par Matteo Moretto. Il manque l’accord de LALIGA concernant le sujet du fair-play financier et aussi celui du joueur à propos de l’offre proposée. Divers facteurs, mais Jadon Sancho pourrait bien rebondir du côté de LALIGA.

Lire la suite sur le PSG

PSG : Kvaratskhelia blessé, Paris tranche pour son avenir

Mercato PSG : Ez Abde, une piste pour remplacer Kvaratskhelia

Le Paris Saint-Germain pourrait donc rapidement tenter sa chance et proposer à Sancho de venir disputer la Ligue des Champions sous les ordres de Luis Enrique.

À voir

Sturm Graz-OM : Genesio relance Angel Gomes, sa compo dévoilée