Accueil - PSG mercato - PSG : Kvaratskhelia blessé, Paris tranche pour son avenir

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Rupture du ligament croisé du genou droit pour Khvicha Kvaratskhelia, et pourtant le PSG ne lève pas le pied. Le double champion d’Europe n’a pas changé de priorité et compte bien parvenir à un accord pour prolonger le Géorgien.

PSG : Une blessure grave, mais un dossier contractuel toujours ouvert pour Kvaratskhelia

Le PSG a battu le FC Barcelone (4-2) mardi en Ligue des champions, mais la soirée laisse un goût amer. Touché au genou droit, Khvicha Kvaratskhelia souffre d’une rupture du ligament croisé. D’après RMC Sport, cette situation draamtique ne stoppera pas les discussions ouvertes pour prolonger l’international géorgien.

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Il sera opéré d’ici dix jours, avant la fin octobre. Combien de temps restera-t-il éloigné des terrains ? Seule l’opération le dira. Un retour la saison prochaine est évoqué, sans date précise. Pour le PSG, l’urgence médicale n’enterre donc pas le projet de contrat.

Paris vise 2032 malgré l’incertitude sportive

Les deux camps ont déjà échangé, et de premières bases financières existent. Le club veut prolonger son ailier géorgien jusqu’en 2032, et en fait une priorité. Le message est très clair : Kvaratskhelia compte dans le projet parisien, quitte à ce que sa convalescence s’étire. Le salaire reste toutefois le nerf du dossier.

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L’ancien joueur de Naples, meilleur joueur de la dernière saison de Ligue des Champions, a pris de la valeur à force de bons matchs, surtout lors de sa dernière saison très réussie. Le PSG, lui, veut garder sa masse salariale sous contrôle et suivre la ligne fixée par sa direction. Pour l’instant, ni accord définitif ni signature.

L’attaque parisienne face au défi de l’absence

Sur la pelouse, le staff compte d’abord sur le groupe. Face à Barcelone, Paris a gagné malgré les sorties de Kvaratskhelia et d’Ousmane Dembélé, un appui pour traverser cette période. Pas de bouleversement offensif prévu à court terme. Mika Godts et Maghnes Akliouche pourraient hériter de plus de responsabilités.

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Les deux joueurs sont présentés comme des options crédibles pour animer le jeu. Ferran Torres est attendu aussi, même s’il a manqué d’efficacité contre le Barça. Paris espère retrouver vite du rendement devant, sans dépendre d’un seul homme. Aucun renfort hivernal n’est acté ; tout dépendra des performances et des besoins repérés par le staff d’ici janvier.

Une prolongation qui dépasse la période de convalescence

Le Paris Saint-Germain a deux dossiers sur la table : encaisser la blessure maintenant, verrouiller l’avenir ensuite. Viser 2032 prouve que le club veut de la continuité, peu importe l’incertitude sur le retour de son ailier. La suite se jouera sur deux fronts.

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L’opération précisera les perspectives de reprise, pendant que les discussions salariales devront rapprocher les deux parties. D’ici là, le PSG garde son intention de prolonger Kvaratskhelia et s’appuie sur son collectif pour absorber l’absence.