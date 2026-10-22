Mercato PSG : Ez Abde, une piste pour remplacer Kvaratskhelia

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Le PSG pourrait se pencher sur Ez Abde pour pallier l’absence de Khvicha Kvaratskhelia, touché par une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit. Le profil du Marocain fait naître des parallèles avec l’international géorgien.

Mercato PSG : Ez Abde, un profil offensif qui attire l’attention

L’absence de Kvaratskhelia pousse le PSG à regarder du côté des ailes. Un mouvement sur le mercato d’hiver est désormais une option pour le club de la capitale et un profil attire particulièrement l’attention : Ez Abde. Il y a des des similitudes statistiques entre le Marocain et l’attaquant géorgien : percussion, vitesse, goût du défi face aux défenseurs adverses. De quoi faire du joueur du Bétis Séville le profil idéal pour remplacer l’ancien de Naples.

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Mercato PSG : Le remplaçant de Kvaratskhelia déjà ciblé

Face à Feyenoord, le Marocain a gagné sept duels, réussi trois dribbles, obtenu deux fautes et touché dix ballons dans la surface adverse. De quoi montrer qu’il sait provoquer et se rendre disponible dans les zones chaudes. Des caractéristiques qui rappellent un Kvara devenu un joueur clé dans le groupe de Luis Enrique.

Une efficacité déjà visible en Liga

Ez Abde compte trois buts en six matches de Liga cette saison. Transfermarkt valorise sa cote à 40 millions d’euros. Ces repères situent le joueur du Real Betis sur le marché, mais son indemnité de transfert pourrait bien grimper, compte tenu du marché.

Un transfert dépendrait aussi de la durée de son contrat, de ses conditions de sortie et de l’envie des dirigeants espagnols de discuter. Ez Abde est d’ailleurs lié aux Andalous jusqu’en 2029. Pour une équipe qui veut garder de la profondeur et de la vitesse dans les couloirs, le Marocain a de quoi séduire.

Éliminer son vis-à-vis pourrait aider contre les défenses regroupées. Mais le PSG devrait aussi sonder sa régularité, son efficacité dans le dernier geste et sa capacité à s’adapter aux exigences tactiques de Luis Enrique. Des statistiques, même flatteuses, ne remplacent pas ce travail d’évaluation.

Kvaratskhelia absent, le PSG face à un chantier

La gravité de la blessure du Géorgien rebat les cartes à Paris. Le club a confirmé la rupture du ligament croisé antérieur du genou droit de Kvaratskhelia, avec une opération prévue dans les jours suivants. « À la suite d’une lésion à la cuisse gauche, Ousmane Dembélé restera en soins ces prochaines semaines », précise le communiqué médical. Marquinhos sera lui aussi indisponible plusieurs semaines, à cause d’une lésion à la cuisse droite.

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Trois absents d’un coup, et le staff doit réagir vite. Comme lors de la signature de Kvaratskhelia, le Paris Saint-Germain pourrait tenter de s’offrir Ez Abde à l’occasion de la prochaine fenêtre hivernale. Encore faudrait-il que Luis Enrique valide une telle piste pour apporter de la concurrence et de la profondeur dans le couloir gauche de son attaque.

Un remplacement qui dépasse les seules statistiques

Remplacer Kvaratskhelia, ce n’est pas seulement dénicher un ailier qui enchaîne les dribbles. Le Géorgien pèse lourd dans l’animation offensive parisienne, et son absence oblige à repenser les équilibres de l’équipe. Ez Abde apporterait de la percussion, certes, mais son arrivée se jugerait aussi sur ses responsabilités défensives, sa complémentarité avec les autres attaquants et son rendement dans les grands rendez-vous.

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Le PSG a donc un profil à étudier. Avec une estimation de 40 millions d’euros et des statistiques encourageantes en Liga, l’international marocain mérite qu’on s’y arrête. Les dirigeants parisiens iront-ils vraiment dans cette direction, ou choisiront-ils une autre solution pour traverser cette période sans leur ailier géorgien ? Les prochaines semaines défieront.