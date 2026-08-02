Mercato PSG : Du nouveau dans le dossier Ferran Torres !

Le dossier de Ferran Torres est en train de se décanter après plusieurs semaines assez calmes. Le champion du monde 2026 avec l’Espagne est décidé à rejoindre le PSG. Le club de la capitale prévoit d’entamer des discussions avec le FC Barcelone la semaine prochaine.

Mercato PSG : Ferran Torres souhaite rejoindre la capitale française

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Comme souvent, la cellule de recrutement du Paris Saint-Germain passe véritablement la seconde sur chaque mercato estival à partir d’août. Alors que l’arrivée de Maghnes Akliouche est bouclé, que l’officialisation de Lucas Digne ne va pas tarder, et que Mika Godts s’est mis d’accord avec Luis Campos, Ferran Torres, lui, se rapproche grandement du club.

Selon une information exclusive de Foot Mercato tombée en début d’après-midi, l’international espagnol « souhaite bel et bien rejoindre Paris ». L’attaquant de 26 ans a même informé son entourage, ainsi que plusieurs joueurs du FC Barcelone, de son désir de signer dans la capitale française. L’opération devrait se situer entre 50 et 60 millions d’euros.

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Sous contrat jusqu’en juin 2027, il sort de sa saison la plus aboutie avec le club catalan. En 49 matchs (tcc), il a inscrit 21 buts et délivré 3 passes décisives. Également buteur héroïque lors de la dernière finale de Coupe du monde remportée par la Roja face à l’Argentine (1-0), il a permis à son pays de décrocher le deuxième titre mondial de son histoire.

Le PSG prévoit de négocier avec le Barça la semaine prochaine

Le Paris Saint-Germain semble donc toucher au but concernant le remplaçant de Gonçalo Ramos — transféré récemment à l’AC Milan. Pourtant, même si Ferran Torres est l’une des priorités de Luis Campos et de son staff depuis plusieurs semaines, rien n’aura été simple dans ce dossier. Le Barça a longtemps été réticent à l’idée de négocier.

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Cela était dû à la piste très complexe menant à Julian Alvarez — exploitée par les deux clubs. Cependant, cette dernière est tombée à l’eau ces derniers jours à cause des exigences financières trop élevées de l’Atlético Madrid. Le champion d’Espagne en titre a alors pu pleinement se concentré sur l’avenir de l’ancien attaquant de Manchester City.

Pour tenter de le convaincre de rester, le club lui a envoyé de multiples offres de prolongation, toutes refusées par le joueur. De plus, AS a indiqué ce matin que l’avant-centre du SL Benfica, Vangelis Pavlidis, intéresse énormément la direction barcelonaise. Grâce à la confiance de Deco placée dans ce dossier, le club catalan est désormais ouvert aux discussions, indique Foot Mercato.

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En revanche, le site internet spécialisé dans le marché des transferts affirme que l’« on reste encore loin d’un accord club – club ». Au moins, le FC Barcelone a envoyé un signal fort au PSG en acceptant de négocier, ce qui n’était pas le cas auparavant. Des discussions sont donc prévues en début de semaine prochaine entre les deux équipes.