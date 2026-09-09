OM : Genesio pourrait lancer Bamo Meïté face au SRFC

L’OM reçoit une bonne nouvelle avant son prochain déplacement à Rennes. Bruno Genesio pourra compter sur une solution supplémentaire en défense. Bamo Meïté est de retour.

Stade Rennais-OM : Bruno Genesio prévoit une défense à trois

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48 heures avant le choc contre le Stade Rennais, l’Olympique de Marseille cherche à panser ses plaies. La défense phocéenne a été malmenée et a affiché de grosses lacunes lors de la défaite face au Paris FC (2-3). L’axe composé de Nayef Aguerd et CJ Egan-Riley n’a pas vraiment convaincu. Au point où l’arrière-garde de l’OM croule sous le feu des critiques.

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Les Phocéens ont déjà concédé 5 buts en deux rencontres. Bruno Genesio sait qu’un électrochoc tactique s’impose d’urgence. L’entraîneur de l’OM étudie de sérieuses options pour colmater les brèches dans ce secteur clé, parmi lesquelles un passage à une défense à trois. C’est dans ce schéma que Bamo Meïté apparaît comme une solution crédible.

Bamo Meïté pourrait être aligné

Le défenseur ivoirien revient d’un prêt au FC Lorient. Il a été freiné par des pépins physiques durant la préparation et semble totalement remis. Présent dans le groupe contre Paris FC, Bamo Meïté postule désormais à une place de titulaire contre Rennes. Le Phocéen rapporte son profil athlétique et sa hargne pourraient offrir un bol d’air précieux dès le coup d’envoi en Bretagne.

« Il pourrait ainsi représenter une alternative dans l’axe », indique la source. Derek Cornelius, intéressant lors de ses apparitions, représente l’autre solution alternative crédible. Sachant que CJ Egan-Riley a marqué le pas lors des trois dernières rencontres de l’OM.

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Ce probable chamboulement pourrait également libérer Timothy Weah, dont le positionnement plus haut sur l’aile est activement réclamé. Le dernier mot revient à Bruno Genesio. Le coach de l’Olympique de Marseille devra faire un choix fort ce week-end pour colmater les brèches.