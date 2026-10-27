Mercato : L’OM confiant pour prolonger Antoine Valero

Partager sur Ajouter comme source préférée sur Google

L’Olympique de Marseille veut sécuriser l’avenir d’Antoine Valero. La direction phocéenne serait même très optimiste dans les discussions autour de la prolongation de son jeune joueur convoité par le RC Lens.

Mercato OM : Prolongation en vue pour Antoine Valero

Bruno Genesio avait songé à Antoine Valero pour le match contre Le Havre (4-3). L’entraîneur de l’Olympique de Marseille a finalement changé d’avis. Cela n’a pas refroidi le dossier pour autant. La Provence rapporte que l’optimisme règne autour de la signature de son premier contrat professionnel à l’OM.

Rien n’est officiel pour le moment. L’attaquant de 18 ans peine à se faire une place en équipe première. Bruno Genesio affichait déjà sa ligne de conduite avec les jeunes. Il expliquait en ces termes : « il faut bien évaluer les jeunes joueurs avant de les lancer ».

Il brille déjà chez les jeunes

Les chiffres du natif de Marseille plaident en tous cas pour lui. Il a déjà marqué sept buts en six apparitions cette saison avec les U19 et la National 2. Dont un triplé contre Monaco chez les jeunes. En sélection, Antoine Valero a inscrit son premier but avec les Bleuets face à la Turquie, sur penalty, pour sa troisième cape en U19.

Avec l’équipe première de l’Olympique de Marseille, son compteur reste jusqu’ici à zéro. Aucune minute disputée sous l’ère Genesio. Le relégation de plusieurs attaquants, comme Keyliane Abdallah et Faris Moumbagna vers la réserve pourrait changer la donne.

Un dossier qui traine en longueur

Les discussions pour sa prolongation n’ont pourtant pas été simples. Antoine Valero n’avait pas donné suite à une offre formulée à l’époque de Mehdi Benatia. Il réclamait davantage de garanties sur sa place en équipe première. L’arrivée de l’agence CAA Stellar avait rebattu les cartes.

À voir

Mercato OL : Fonseca lâche une bonne nouvelle aux Lyonnais pour l’hiver

Plusieurs clubs ont même été cités. Le RC Lens le suivait de près. Tandis que le Betis Séville et Nottingham Forest se seraient renseignés. Antoine Valero a toujours affirmé sa volonté de s’engager avec son club de cœur.

Lisez aussi sur l’OM :

OM : Le sort de Faris Moumbagna scellé, départ en vue

À voir

Mercato : Une finale PSG – Real pour le prodige JJ Gabriel

OM : Tension dans les vestiaires, Kamissoko échappe à la sanction