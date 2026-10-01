Accueil - Mercato OM - Mercato : Krépin Diatta échappe à l’OM et signe à Watford

Libre suite à son départ de l’AS Monaco cet été, Krépin Diatta ne rejoindra finalement pas l’OM. L’international sénégalais de s’engager officiellement avec Watford en Championship.

Mercato : Krépin Diatta fier de rejoindre Watford

Krépin Diatta a enfin trouvé un nouveau point de chute. L’international a décidé de rebondir en Angleterre. Il vient s’engager en faveur de Watford qui évoluant en Championship. Le club anglais a confirmé sa signature ce jeudi 1er octobre 2026 sur son site.

Le Watford FC officialise « le transfert de Krépin Diatta. Le joueur de 27 ans est capable d’évoluer à plusieurs postes sur le côté droit. Il arrive à Vicarage Road en transfert libre après cinq saisons et demie à l’AS Monaco ».

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Krépin Diatta est ravi de ce nouveau défi. L’ancien Monégasque n’a pas caché sa joie au moment de parapher son bail d’une saison avec Watford. Il sera assorti d’une année supplémentaire en option. Le joueur de 27 ans explique que le projet est devenu très clair dans son esprit suite aux échanges « avec les gens d’ici. Watford est un grand club. Il évoluait en Premier League n’y a pas si longtemps. Je pense que c’est là que le club doit être ».

Une piste à oublier pour l’Olympique de Marseille

Krépin Diatta arrive à Watford avec une ambition claire. Il compte aider la formation anglaise à retrouver au plus vite la Premier League. Mais avant de sceller son avenir de l’autre côté de la Manche, le Lion de la Teranga agité les coulisses du mercato, plus particulièrement à l’Olympique de Marseille.

International signing during the international break 🦁🇸🇳



Bienvenue, Krépin Diatta! 🫡 pic.twitter.com/Kr2hIQK3u7 — Watford Football Club (@WatfordFC) October 1, 2026

Le latéral polyvalent ne s’inquiétait pas de la fermeture officielle du mercato. Car il était libre de tout suite à son départ l’AS Monaco. Son statut lui permettait de signer avec le club de son choix. Foot Mercato révélait que la direction de l’OM s’était brièvement renseignée sur sa situation en vue de le recruter.

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Marseille n’était d’ailleurs pas seul sur les rangs. Des formations allemandes et anglaises surveillaient également le dossier de très près. Le club entraîné par Bruno Genesio n’avait toutefois pas donné de suite à cette piste. Le natif de Dakar a alors fait le choix de découvrir le championnat anglais.

Karl Toko Ekambi a lui-aussi tourné le dos à l’OM

Krépin Diatta n’était pas le seul joueur libre associé à l’Olympique de Marseille. Le cas de Karl Toko Ekambi illustre aussi cette réalité. L’attaquant camerounais était un temps associé à l’OM durant l’été. Il figurait parmi les alternatives crédibles pour densifier la ligne d’attaque sans se ruiner.

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L’ancien joueur de l’Olympique Lyonnais a finalement signé pour une saison à Umm Salal, au Qatar. L’OM, confronté à des difficultés, n’a pas vraiment accéléré sur ces deux pistes. Les Phocéens voient ainsi leurs anciennes cibles s’envoler vers d’autres horizons.

Karl Toko Ekambi a lui-aussi tourné le dos à l’OM

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Un recrutement bloqué par des difficultés financières

Ces pistes manquées confirment de manière implacable les limites structurelles de l’Olympique de Marseille. Le club phocéen est confronté à une crise financière sans précédent, où chaque investissement est pesé pour éviter de plomber davantage les comptes. Son incapacité à concrétiser des signatures abordables laisse planer un profond sentiment d’inachevé.

Surtout que l’OM a terminé le mercato sans la moindre arrivée. Bruno Genesio est confronté à un manque de profondeur sur son banc, alors que les blessures s’enchainent semaine après semaine. L’entraîneur phocéen subit indirectement les conséquences d’un mercato.

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Faute d’avoir su attirer des profils aguerris comme ceux de Krépin Diatta ou de Karl Toko Ekambi, la direction sportive sait pertinemment qu’une nouvelle contre-performance amplifiera la colère des fans. Le match de l’Olympique de Marseille sera à Troyes le 11 octobre prochain.