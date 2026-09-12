Accueil - OM - OM : Genesio renvoie à sa direction la question des objectifs

Les propos à chaud de Bruno Genesio après la défaite de l’OM hier à Rennes sur les ambitions du club ne sont pas passés inaperçus. Le coach interpellait directement le propriétaire Frank McCourt.

Crise à l’OM : Bruno Genesio commence à s’agacer

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La crise s’amplifie à l’Olympique de Marseille. Les Phocéens ont concédé ce vendredi soir une troisième défaite consécutive à Rennes (1-0). Ce revers en terre bretonne confirme les difficultés de l’OM en ce début de saison. Les Phocéens ont chuté à la onzième place en attendant le résultat des autres matchs du week-end.

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Au-delà de la déception sportive, l’actualité marseillaise est surtout secouée par les déclarations de Bruno Genesio. L’entraîneur de l’OM est visiblement agacé par le décalage entre les discours institutionnels et un mercato sans la moindre recrue. Il a publiquement invité sa direction à clarifier la situation.

Il attend des explications franches de Frank McCourt

« Ce n’est pas à moi de le dire, no à vous. […] Les objectifs, moi je les ai en tête depuis le début, c’est clair pour moi », a-t-il lancé au micro de Ligue 1 +. Cette mise au point vient contredire les ambitions européennes récemment affichées par le président Stéphane Richard. Elle met aussi en exergue le manque d’armes à sa disposition malgré les efforts des joueurs sur le terrain.

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La Minute OM précise d’ailleurs que les propos de Bruno Genesio cachaient un message bien plus précis. L’entraîneur de l’OM visait en réalité le propriétaire Franck McCourt. L’ancien coach lyonnais, éreinté par un effectif amoindri et l’absence de renforts pour compenser départs, attend désormais une prise des explications franches de l’homme d’affaires américain. Le malaise est palpable en interne.