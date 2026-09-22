Accueil - Mercato OM - Mercato OM : Bachir Belloumi envoyé à Marseille par son père

La direction de l’OM vient de recevoir un signal positif dans le dossier Bachir Belloumi. Le père du buteur algérien a ouvert la porte à une possible signature à Marseille.

Bachir Belloumi privilégie un transfert à l’OM ?

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L’Olympique de Marseille continue de faire rêver au-delà des frontières nationales. Son début de saison catastrophique et ses difficultés n’ont pas vraiment affecté son charme. Comme le relaye Winwin Allsports, l’OM résonne encore dans le cœur de Bachir Belloumi. L’international algérien brille actuellement sous les couleurs de Hull City en Angleterre.

Le joueur de 24 ans est devenu l’une des rares satisfactions de sa formation en Championship. Ses performances (2 buts et 2 passes décisives en 6 matchs), sa faculté à percer les défenses adverses et son efficacité offensive lui permettent de s’affirmer durablement sur les pelouses britanniques. Son père, Lakhdar Belloumi, a même projeté son héritier vers des clubs prestigieux.

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L’ancien Fenec n’a pas caché ses ambitions pour son fils. Il estime que le niveau actuel de Bachir Belloumi lui ouvrirait légitimement les portes des écuries de la trempe du Real Madrid, du FC Barcelone ou de Manchester City. Le père a ajouté l’OM sur cette liste. « Avec le niveau que Bachir affiche actuellement, il mérite de jouer dans une équipe plus importante. Des équipes qui se battent pour les titres nationaux et continentaux, comme le Barça, le Real, le PSG, l’OM ou City », a déclaré Lakhdar Belloumi dans des propos relayées par la plateforme sportive.

Une réalité financière éloignée des ambitions XXL?

Cette déclaration confirme l’attractivité de l’Olympique de Marseille à l’étranger. Sauf qu’un immense gouffre existe entre les aspirations familiales de Bachir Belloumi et la dure réalité du terrain. L’inclusion de l’OM dans cette liste prestigieuse flatte certainement l’ego des supporters. Mais elle se heurte à la crise financière qui paralyse actuellement les dirigeants marseillais.

La direction de l’Olympique de Marseille a dû faire face à des restrictions imposées par la DNCG lors du mercato estival. Ces exigences, couplées à la volonté du propriétaire Frank McCourt de restreindre ses investissement, a complètement bloqué le mercato phocéen.

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Le club phocéen a dû se séparer de nombreux cadres, à l’instar de Mason Greenwood, Pierre-Emerick Aubameyang. Leonardo Balerdi, Quinten Timber ou encore Facundo Medina figurent aussi sur cette liste de départs. Tandis qu’aucune recrue n’a été signée pour pallier ces pertes.

Genesio expliquait : « Je suis un entraineur, je suis lié aux performances et aux résultats et encore plus à l’OM, j’assume ma part de responsabilité comme d’autres devront le faire aussi (…) Je vais essayer de peser mes mots mais ce n’est pas normal que l’OM soit dans cette situation ».

Un simple souhait ou une piste étudiée à l’OM ?

Cette absence de recrue a profondément contrarié la planification sportive de Bruno Genesio. L’entraîneur de l’OM s’attendait à un renouvellement partiel de son effectif cet été. Il espérait aussi accueillir de trois ou quatre renforts pour aborder la saison sereinement. Au lieu de cela, il compose aujourd’hui avec un groupe restreint.

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Dans ce climat d’incertitude et de morosité ambiante, quelques signaux positifs émergent. Le Petit OM expliquait qu’un allègement des sanctions financières de la DNCG ne serait pas totalement à exclure à moyen terme. Si cette hypothèse venait à se confirmer, elle offrirait une bouffée d’oxygène bienvenue aux finances phocéennes.

Elle permettrait potentiellement d’attirer un ou deux joueurs libres de tout contrat pour densifier son effectif. Un tel assouplissement réglementaire demeure pour le moment très incertain.

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Une arrivée de Bachir Belloumi à l’OM relève pour l’instant d’un simple souhait plutôt que d’une réelle piste concrète. L’Olympique de Marseille devra d’abord régler ses tracas économiques avant de tenter d’attirer de nouvelles recrues.