Accueil - Foot Français - OM : Après la défaite à Besiktas, Genesio prévient le PSG

L’OM n’a pas le temps de s’attarder sur sa lourde défaite concédée à Besiktas (4-1). Bruno Genesio se tourne déjà vers le Classique de dimanche face au PSG.

OM : Bruno Genesio en confiance malgré l’humiliation à Besiktas ?

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Les débuts de l’Olympique de Marseille dans cette Ligue Europa ont été un véritable cauchemar. Même Bruno Genesio, devant la presse, ne cachait pas sa déception. Son équipe s’est lourdement inclinée jeudi soir sur la pelouse du Besiktas (4-1). Cette correction douloureuse prolonge l’OM dans une spirale négative de quatre revers en cinq matchs, toutes compétitions confondues.

Elle met aussi en lumière les fragilités défensives de l’OM et d’un effectif à bout de souffle. Le début de match laissait pourtant entrevoir des motifs d’espoir, comme l‘a indiqué Bruno Genesio. Le technicien marseillais a rappelé que son équipe avait fait jeu égal avec les Stambouliotes durant le premier acte. Les Phocéens avaient réussi à égaliser à la 29e minute du jeu après l’ouverture du score quinze minutes plus tôt.

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« On a fait jeu égal en première période, voire un peu mieux, parce qu’on a su réagir après l’ouverture du score. On s’est même créé quelques situations pour prendre l’avantage », a déclaré Bruno Genesio. Son OM affichait un visage cohérent, avant que la machine déraille complètement au retour des vestiaires. L’entraîneur marseillais déplore l’écroulement tactique et mental de ses troupes après le second but encaissé.

Quelques inquiétudes à l’Olympique de Marseille ?

L’entraîneur de l’Olympique de Marseille dénonce une passivité coupable sur corner et une fin de rencontre totalement décousue. Bruno Genesio reconnaissait que : « quand les choses se reproduisent, ce n’est pas le hasard. Il y a forcément des raisons ». Il reconnait qu’il traverse l’une des périodes les plus rudes de sa carrière. Il assume ses responsabilités face à cette humiliation subie en Turquie.

Mais le calendrier n’offre aucun répit aux Olympiens. Ceux-ci sommés de tourner la page de cette défaite en un temps record. Car dès ce dimanche soir, le Vélodrome accueille le premier Classique de la saison en Ligue 1 face au Paris Saint-Germain. L’OM aborde bien évidemment ce choc dans un climat d’inquiétude au vu de la déroute en Ligue Europa.

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Même si cette réception de Paris pourrait provoquer un électrochoc salvateur. « Tout le monde connaît l’importance de ce match pour les Marseillais. Il faut digérer la défaite, ce qu’on va faire jusqu’à demain, puis on va se pencher sur la composition d’équipe et sur ce qu’on peut faire pour embêter ce PSG », a ajouté l’ancien technicien lyonnais.

Comment Genesio va-t-il préparer le Classique contre le PSG ?

Bruno Genesio pourra s’appuyer sur quelques rares notes positives aperçues à Istanbul. Notamment la prestation remarquée des éléments peu utilisés et des jeunes pousses à l’image de Keyliane Abdallah. L’entraîneur de l’OM a d’ailleurs salué la performance d’une jeune joueur, unique buteur marseillais ce jeudi soir.

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« Keyliane Abdallah, en plus de marquer, a apporté de belles choses sur le côté droit. C’est positif qu’un jeune joueur, pour sa première titularisation en coupe d’Europe, montre ce qu’il a montré », s’est-il réjoui. Les Marseillais auront besoin de cette fougue et plus d’efficacité pour espérer renverser le rival parisien dimanche soir devant le public du Vélodrome.