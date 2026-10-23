Accueil - PSG mercato - Coupe Intercontinentale : Le PSG défend son titre le 16 décembre

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Le PSG jouera la finale de la Coupe Intercontinentale de la FIFA 2026 le mercredi 16 décembre au Qatar, avec l’ambition de garder son trophée. La date et le lieu de la rencontre ont été dévoilés jeudi par l’instance dirigeante du football mondial.

Coupe Intercontinentale : Le PSG repart au Qatar pour le doublé

Les dates sont fixées pour les trois derniers matches de la Coupe Intercontinentale 2026. Dans son communiqué publié sur son site officiel, la FIFA confirme que le Qatar accueillera les matches des 9, 12 et 16 décembre. Cette décision a été prise lors du Conseil de l’instance internationale, tenu le 15 octobre dernier.

Le PSG, vainqueur de la Ligue des champions de l’UEFA et tenant du titre intercontinental, sait donc quand il disputera son prochain gros match international. La finale aura lieu au stade Ahmad-ben-Ali, alors que les deux matches précédents se disputeront au stade Jassim-bin-Hamad, à Doha. L’identité de leur adversaire n’est en revanche pas encore fixée.

Trois étapes pour atteindre la finale

Le tournoi repartira au Qatar le mercredi 9 décembre avec le Derby des Amériques. Le Toluca FC, représentant de la Concacaf, y affrontera le vainqueur de la Copa Libertadores 2026. Le gagnant de cette première confrontation affrontera ensuite, le samedi 12 décembre, le Mamelodi Sundowns FC dans le cadre de la Challenger Cup.

Le club sud-africain s’est déjà offert sa place dans cette dernière rencontre. Vainqueur de la Ligue des champions de la CAF, Mamelodi Sundowns a battu Al-Ahli FC sur le score de 2-1 le 19 septembre à Pretoria, décrochant ainsi la Coupe Afrique-Asie-Pacifique. Le gagnant de la Challenger Cup aura le droit de défier le PSG trois jours plus tard.

Le Paris SG face à l’enjeu de la conservation du trophée

La finale du 16 décembre permettra au club parisien de se maintenir au sommet d’une compétition annuelle qui réunit les champions des six confédérations continentales. Le double champion d’Europe en titre est aussi le vainqueur en titre du tournoi intercontinental depuis son sacre de 2025, acquis un an après le succès du Real Madrid en 2024.

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Cette alternance récente montre que le sommet de l’épreuve change de visage. Pour Paris, l’objectif consiste désormais à terminer son parcours par un nouveau titre, en attendant d’être fixé sur son futur adversaire.

Une compétition déjà lancée depuis le mois d’août

La Coupe Intercontinentale 2026 s’est ouverte le 26 août à Djeddah, en Arabie saoudite, avec le barrage Afrique-Asie-Pacifique. Al-Ahli FC avait alors pris le meilleur sur Auckland FC, représentant de l’Océanie, sur le score de 1-0. Mamelodi Sundowns a ensuite inversé la tendance en s’imposant face au club saoudien pour obtenir son billet.

Le Qatar recevra les trois dernières rencontres pour la troisième année d’affilée. Le programme tient en trois dates : Derby des Amériques le 9 décembre, Challenger Cup le 12 et finale le 16. Le PSG connaît donc la date et le lieu de sa finale, mais devra attendre l’issue des deux confrontations précédentes pour savoir quelle équipe tentera de lui reprendre son titre.