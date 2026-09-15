Accueil - OM - OM-PSG : Letexier au sifflet, Marseille peut s’inquiéter ?

François Letexier dirigera le choc entre l’OM et le PSG vendredi au Vélodrome. Ce choix alimente quelques inquiétudes à Marseille en raison de certains antécédents avec l’arbitre de 37 ans.

OM-PSG : François Letexier avec un bilan inquiétant pour Marseille

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Le premier Classico de la saison en Ligue 1, prévu ce dimanche soir à 20h45, connaît son arbitre. La direction de l’arbitrage a misé sur une valeur sûre en désignant François Letexier. Ce dernier sera au sifflet du choc OM-PSG, avec Cyril Mugnier et Mehdi Rahmouni comme assistants. Bastien Dechepy et Wilfried Bien veilleront à l’assistance vidéo.

Notons que François Letexier a croisé à plusieurs reprises la route des deux rivaux historiques. Il s’agira du quatrième Classico qu’il dirige entre l’Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain. Le bilan de ses arbitrages penche en faveur du club de la capitale. 3 victoires contre 1 défaite.

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Les supporters olympiens gardent surtout en mémoire le précédent duel au Vélodrome en octobre 2024. Une soirée cauchemardesque marquée par l’expulsion d’Amine Harit. Le milieu offensif marocain a été coupable d’un tacle dangereux sur Marquinhos. Cette soirée s’était conclue par un net succès parisien (3-0).

Les penaltys, une autre donnée à surveiller

Les statistiques globales de François Letexier avec l’Olympique de Marseille affichent 30 matches pour 16 victoires et 8 défaites. Tandis que son passif avec Paris fait état de 29 succès en 36 rencontres. Les chiffres des penaltys accordés restent relativement équilibrés (8 pour l’OM contre 9 pour le rival).

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🚨 François Letexier a été désigné pour arbitrer le Classique entre l'OM et le PSG.



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Un autre détail interpelle les suiveurs. L’arbitre de 37 ans n’a jamais exclu le moindre joueur parisien lors de ses arbitrages impliquant le Paris SG. Contrairement aux quatre cartons rouges brandis contre des Olympiens.