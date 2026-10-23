Mercato PSG : Paris veut déjà blinder Désiré Doué

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Le PSG a engagé des discussions pour prolonger le contrat de Désiré Doué, dont les performances renforcent le poids dans l’effectif parisien. D’après RMC Sport, le club lui a transmis une offre pour sécuriser son avenir au-delà de son engagement actuel, qui court jusqu’en juin 2029.

Mercato PSG : Une prolongation déjà sur la table pour Désiré Doué

À 21 ans, Désiré Doué continue de progresser sous les ordres de Luis Enrique. Quatre buts et quatre passes décisives en onze matches toutes compétitions confondues, ces chiffres de l’international français expliquent pourquoi le PSG veut anticiper la suite. D’après RMC Sport, la direction parisienne a déjà formulé une proposition.

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Ses derniers matches, face au FC Barcelone notamment, ont confirmé son impact dans le secteur offensif. Sa durée et les conditions salariales envisagées n’ont pas été détaillées. Aucun accord n’est annoncé pour l’instant, mais les discussions sont ouvertes et doivent encore aboutir avant que le dossier soit réglé.

Luis Enrique dispose d’un atout offensif polyvalent

L’intérêt du PSG tient aussi à son profil. Capable d’évoluer à plusieurs postes en attaque, l’ancien Rennais allie percussion, créativité et facilité à éliminer dans les petits espaces. Cette polyvalence donne à Luis Enrique plusieurs options pour ajuster son animation offensive selon l’adversaire et les besoins du moment.

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Avec 19 sélections et quatre buts en équipe de France, le jeune attaquant a déjà bien entamé sa trajectoire internationale. Son âge laisse une marge de progression, et son rendement actuel pèse dans les choix de l’entraîneur. Pour Paris, il faut préserver cet élan tout en construisant l’effectif sur plusieurs saisons.

João Neves, un précédent qui éclaire la stratégie parisienne

Prolonger vite Désiré Doué relève d’une politique qui vise à verrouiller les joueurs jugés importants pour le projet sportif. João Neves, dont le contrat a été prolongé après sa première saison à Paris, en est l’exemple. La direction veut ainsi lier la reconnaissance sportive à une visibilité contractuelle plus longue, tout en repoussant les prétendants.

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Le dossier Doué reste pourtant à part. Son contrat court jusqu’en juin 2029, ce qui laisse au PSG du temps. Aucune échéance imminente ne presse le club. Il s’agit d’ajuster les conditions de son engagement à son statut grandissant. Les modalités de la proposition et le calendrier des discussions restent à préciser.

Le Ballon d’or en toile de fond, sans détourner l’objectif

Désiré Doué a aussi fait parler de lui après son absence de la liste des 30 nommés au Ballon d’or. L’épisode tombe alors que ses performances en club nourrissent les attentes autour de sa progression. Il n’a rien de contractuel, et rien ne permet d’établir un lien direct entre cette absence et les négociations en cours.

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Côté PSG, la priorité reste de trouver un accord avec son jeune attaquant. Le club a formulé une offre, mais ses détails et l’issue des échanges demeurent inconnus. Tant que les deux parties ne se seront pas entendues, la prolongation de Désiré Doué restera un dossier ouvert, malgré la volonté affichée par Paris de le garder longtemps.