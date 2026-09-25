Accueil - Mercato FC Nantes - FC Nantes : Corredor et Centonze de retour avant le Stade de Reims

Les nouvelles sont bonnes pour Killian Corredor et Fabien Centonze au FC Nantes. Ces deux joueurs pourraient profiter de la trêve pour faire leur retour après leur blessure.

FC Nantes : Corredor et Centonze quittent l’infirmerie ?

Le FC Nantes pourrait récupérer deux cadres pendant la trêve internationale, selon le coach Grégory Poirier. Éloignés des terrains depuis plusieurs semaines, Killian Corredor et Fabien Centonze poursuivent leur réathlétisation. Les deux joueurs pourraient même avoir quelques minutes de jeu lors des prochains matchs amicaux des Canaris.

La trêve internationale offre une occasion intéressante au staff nantais. Le championnat est à l’arrêt pendant près de trois semaines, ce qui permet à plusieurs joueurs de poursuivre leur travail physique sans la pression d’une rencontre officielle. Nantes doit notamment disputer deux matchs amicaux durant cette période.

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Le premier rendez-vous est prévu ce samedi à 12 heures face au Mans. Les Canaris affronteront ensuite Lorient, le samedi 3 octobre à 15 heures. Deux rencontres qui pourraient servir de test pour les joueurs en phase de reprise, notamment Corredor et Centonze.

Corredor et Centonze avancent dans leur reprise ?

Killian Corredor est éloigné du groupe en raison d’une blessure aux ischio-jambiers. Fabien Centonze, lui, travaille pour revenir après un problème au genou. Leur absence se prolonge depuis plusieurs semaines, mais leur situation semble désormais évoluer dans le bon sens.

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Avant le déplacement à Boulogne, Grégory Poirier avait évoqué la situation des deux joueurs. L’entraîneur nantais avait alors laissé entendre qu’un retour pendant la trêve était possible. Le staff comptait notamment utiliser les matchs amicaux pour évaluer leur état physique.

Quelques minutes face au Mans ou Lorient ?

Le calendrier semble donc favorable aux deux joueurs. Avec deux matchs amicaux au programme, le staff peut progressivement augmenter leur temps de jeu sans les exposer immédiatement à l’intensité d’une rencontre de championnat. Killian Corredor et Fabien Centonze sont chauds pour aider le club qui traverse un sale temps en Ligue 2.

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Le match contre Le Mans pourrait ainsi constituer un premier test. Mais si le staff estime que le délai est encore trop court, le retour pourrait être repoussé au rendez-vous contre Lorient. Cette deuxième rencontre intervient en effet une semaine avant la reprise du championnat. Les deux hommes pourraient être opérationnels dès la reprise face au Stade de Reims. De son côté, Alexis Mirbach devra encore patienter. Touché au genou, le jeune gardien nantais connaît une période de récupération plus longue.

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