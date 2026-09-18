Accueil - ASSE - ASSE : Tarak Bouzaabia sur le départ, un nouveau renfort recherché

Tarak Bouzaabia, médecin et responsable du département médical de l’ASSE depuis juillet 2006, va prochainement prendre sa retraite. Après deux décennies au club, les Verts vont tourner sa page. Le club a donc lancé le processus pour lui trouver un successeur, mais cette transition ne sera pas précipitée.

ASSE : Pourquoi les Verts recherchent-ils un successeur de Bouzaabia ?

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Le départ de Tarak Bouzaabia se prépare dans les coulisses de l’ASSE. Arrivé au club en juillet 2006, le médecin stéphanois s’apprête à prendre sa retraite après avoir occupé pendant vingt ans la responsabilité du département médical. Bouzaabia vit alors ses derniers mois dans le Forez. Dans une offre publiée sur son compte LinkedIn, l’ASSE précise que le futur médecin intégrera une structure multidisciplinaire réunissant notamment préparation physique, kinésithérapie, nutrition, psychologie et encadrement technique.

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L’ASSE dispose en effet de solutions en interne pour assurer la continuité dans un premier temps. La prise de fonction du futur médecin dépendra ainsi du profil retenu par le club. Une nouvelle étape se prépare donc pour le département médical.

Quel profil l’ASSE recherche-t-elle pour son futur médecin ?

L’offre publiée par l’ASSE donne plusieurs indications sur les attentes du club. Le futur médecin de l’équipe première devra disposer d’une expertise en médecine du sport, mais aussi adopter une approche collaborative de la performance. Le poste est présenté comme une nomination clé dans le développement de la structure de performance et du service médical.

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Le club stéphanois précise surtout qu’il ne recherche pas un médecin travaillant de manière isolée. Le candidat retenu devra être intégré quotidiennement à une équipe multidisciplinaire et collaborer avec les différents secteurs qui entourent les joueurs. La santé, la disponibilité, la rééducation et les performances des membres de l’effectif seront ainsi suivies dans un cadre collectif.

Avec quelles équipes le nouveau médecin devra-t-il travailler ?

Le futur responsable médical devra travailler aux côtés des kinésithérapeutes et des équipes chargées de la préparation physique, mais aussi de la nutrition et de la psychologie. Le staff technique fera également partie de cette organisation, avec l’objectif de croiser les différentes expertises autour de la santé et de la performance des joueurs. Cette transition médicale s’inscrit dans une transformation générale opérée par le groupe Kilmer Sports Ventures.

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Kilmer poursuit ainsi la transformation de l’organisation interne de l’ASSE. Après des changements dans le recrutement et la post-formation, le groupe propriétaire s’attaque désormais au fonctionnement du secteur médical. Le prochain départ de Tarak Bouzaabia refermera une longue page de l’histoire récente du club, tout en ouvrant la voie à une nouvelle organisation de ce département.