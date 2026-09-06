PSG : Fabian Ruiz a signé le même contrat piège que Mbappé

Le PSG a prolongé Fabian Ruiz jusqu’en juin 2028, avec une année supplémentaire en option. Cette formule rappelle directement le montage contractuel dont avait bénéficié Kylian Mbappé en 2022, même si les conditions d’activation restent inconnues.

PSG : Une prolongation de Fabian Ruiz qui cache une année de plus

La suite après cette publicité

‎Vendredi, le PSG a officialisé six prolongations de contrat, dont celle de Fabian Ruiz. Le milieu espagnol est désormais lié au club de la capitale jusqu’en juin 2028, avec la possibilité de prolonger l’aventure jusqu’en 2029 grâce à cette fameuse saison supplémentaire.

Lire aussi : PSG : Al-Khelaïfi officialise six prolongations au Parc

‎Le détail n’est pas anodin. Le PSG a lui-même fait apparaître cette option dans son communiqué, une précision assez inhabituelle dans une annonce de prolongation. En revanche, aucune indication n’a été donnée sur les conditions permettant de déclencher cette année additionnelle.

Le détail qui intrigue

‎Les précisions apportées par CulturePSG permettent de mieux mesurer la particularité du nouveau bail. Contrairement à certains de ses coéquipiers récemment prolongés, Fabian Ruiz dispose donc d’une formule à deux étages : une échéance ferme en 2028 et une éventuelle prolongation jusqu’en 2029.

À voir

ASSE : Ian Cathro lâche un avertissement à son vestiaire

‎Pour l’heure, impossible toutefois d’affirmer ce qui déclenchera cette option. Elle pourrait théoriquement être liée aux performances du joueur, à son temps de jeu ou encore à certaines statistiques individuelles. « Une année supplémentaire en option » est bien prévue, mais les modalités précises demeurent confidentielles.

‎Pourquoi le PSG reprend une formule déjà utilisée

‎Cette construction contractuelle rappelle forcément le précédent Kylian Mbappé. En 2022, l’attaquant français avait signé un contrat courant jusqu’en 2024, assorti lui aussi d’une saison supplémentaire en option. Cette dernière n’avait finalement pas été activée. ‎Le parallèle s’arrête cependant là.

Lire aussi : PSG : La révélation surprise de João Neves sur sa prolongation

Le nouveau contrat de Fabian Ruiz s’inscrit dans un contexte différent et concerne un joueur dont l’âge pèse davantage dans la réflexion parisienne. L’Espagnol fêtera ses 31 ans le 3 avril prochain, ce qui explique notamment pourquoi son engagement ferme est plus court que ceux de plusieurs autres joueurs récemment prolongés.

‎À 31 ans, Fabian Ruiz joue la carte de la souplesse

‎Cette formule peut finalement servir les deux parties. Le PSG conserve la possibilité de garder un joueur expérimenté au-delà de 2028, tout en évitant de s’enfermer immédiatement dans un engagement ferme plus long.‎ Pour Fabian Ruiz, l’équation est également intéressante.

Lire la suite sur le PSG :

PSG: Matvey Safonov bientôt remplacé par Lucas Chevalier ?

À voir

Stade Rennais : Lepaul reçoit un gros avertissement depuis Angers

PSG – AS Monaco : Enrique cash sur la situation de Dembélé !

S’il continue de répondre aux attentes de Luis Enrique, une prolongation jusqu’en 2029 pourrait devenir une perspective concrète. Mais tant que les critères ne sont pas connus, cette année supplémentaire reste une possibilité, pas une certitude.