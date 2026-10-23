Accueil - PSG mercato - Mercato PSG : Estêvão, le renfort idéal pour remplacer Kvara ?

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Peu utilisé à Chelsea sous les ordres de Xabi Alonso, le jeune ailier brésilien Estêvão Willian pourrait rejoindre les rangs du PSG pour remplacer Khvicha Kvaratskhelia au sein de l’effectif de Luis Enrique. Les deux clubs pourraient rapidement trouver un accord lors du prochain mercato hivernal.

Mercato : Chelsea offre Estêvão Willian au PSG

Avec la situation de Khvicha Kvaratskhelia, victime d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit lors de la victoire du PSG face au FC Barcelone (4-2), et probablement forfait pour le reste de la saison, l’hypothèse d’une arrivée d’Estêvão Willian à Paris refait surface en Angleterre.

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Dribbles, créativité, explosivité, le crack brésilien de 19 ans pourrait très bien s’intégrer sous les ordres de Luis Enrique. Recruté à 45 millions d’euros à l’été 2025, l’ancien ailier de Palmeiras ne parvient pas encore à s’affirmer à Chelsea. Cette saison, le compatriote de Marquinhos n’a disputé que sept rencontres toutes compétitions confondues pour un total de 154 minutes.

Les dirigeants du club londonien pensent qu’un court séjour en Ligue 1 lui ferait un énormément de bien. Avec la capacité de Luis Enrique à faire progresser de jeunes talents, les Blues sont convaincus que le PSG est l’endroit idéal pour permettre à Estêvão Willian de retrouver toutes ses sensations et son génie créateur qui ont suscité un important investissement pour le recruter. Le board de Chelsea serait donc prêt à accepter un prêt du natif de Franca, mais à une seule condition.

Le Paris SG prêt à faire le pari Estêvão Willian ?

Sous contrat avec Chelsea jusqu’en juin 2033, Estêvão Willian pourrait vivre une brève aventure avec le Paris Saint-Germain dès le prochain mercato hivernal. D’après les informations du site Football London, les décideurs de Chelsea seraient prêts à prêter son numéro 41 au PSG si Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi acceptent de prendre en charge la totalité de son salaire et que Luis Enrique lui garantit un temps de jeu conséquent.

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Toujours selon la même source, les pensionnaires de Stamford Bridge croient au potentiel d’Estêvão Willian et ne comptent donc pas se séparer de lui définitivement. L’idée serait de négocier un prêt sec qui pourrait être renouvelé la saison prochaine. Avec la grave blessure de Khvicha Kvaratskhelia, dont l’absence est estimée entre six et dix mois, le PSG envisagerait aussi l’option Estêvão Willian.

L’urgence de trouver un nouvel ailier capable de combler le vide laissé par le Géorgien de 25 ans pousserait le double champion d’Europe en titre à activer la piste menant au jeune international brésilien, comme le confirme Transferfeed. En tant que bon Brésilien, il possède un profil très technique. Il possède des dribbles exceptionnels pour son équipe et déroutants pour ses adversaires.

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Mais la réponse ne devrait arriver qu’à la fin du mois de décembre, en fonction de la façon, dont le Paris Saint-Germain aura géré l’absence de Khvicha Kvaratskhelia d’ici le prochain mercato d’hiver, mais la piste a le mérite d’être clairement ouverte du côté de Chelsea.