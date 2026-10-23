Accueil - Mercato OM - OM : Le cas Angel Gomes inquiète, Riolo parle de maladie

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Auteur d’une prestation décevant face à Graz, Angel Gomes inquiète. Au point où Daniel Riolo s’interroge sur l’état de santé du milieu de terrain anglais de l’Olympique de Marseille.

Angel Gomes en pleine galère à l’OM

Bruno Genesio n’a pas grand-chose à retenir de sa soirée en Autriche. Son OM a perdu face au Sturm Graz (1-0). Les Phocéens enchainent ainsi un troisième revers en autant de journées en Ligue Europa. Et un joueur concentre toutes les critiques.

Il est question d’Angel Gomes. Le milieu de terrain a été titularisé pour ce déplacement à Graz. Mais il a quitté la pelouse dès la pause. Tant il peine à influencer le jeu marseillais. La presse a été sévère à son égard. L’Équipe et La Provence lui ont infligé la note de 3 pour sa prestation insipide.

Les chiffres ne plaident pas non plus en sa faveur. Avant Sturm Graz, Angel Gomes n’avait disputé qu’un seul match de Ligue Europa cette saison, pour 58 minutes. Ses rares éclaircies en Ligue 1 se résument à une passe décisive contre Strasbourg et un but face au PSG.

« Tu t’es fait piquer par un insecte ? », la sortie choc de Daniel Riolo

Un faible rendement pour celui qui avait disputé 13 apparitions à Wolverhampton sans le moindre but ni passe décisive la saison dernière. Il avait été prêté aux Wolves pendant six mois. Daniel Riolo ne cache plus son incompréhension face à cette baisse de forme.

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Le journaliste de RMC s’est même demandé si un problème de santé n’expliquait pas cette méforme d’Angel Gomes : « Ah franchement, sincèrement, Gomes… Gomes, quoi ? Il a une maladie ? C’est quoi son problème ? C’est pas possible d’avoir ce niveau quand même. Tu t’es fait piquer par un insecte ? Peut-être qu’il cache un truc, un virus, il l’a pas dit ».

Il se doute tout de même qu’un éventuel souci médical n’échapperait pas au staff du club. La colère monte aussi dans les rangs des supporters. Le compte Omaniaque sur X réclame qu’Angel Gomes, Maupay et Kondogbia ne soient plus alignés. Tandis que Najet Rami y voit le signe d’une équipe qui court à l’élimination.

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