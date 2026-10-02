Accueil - Mercato OM - OM : Près de 5 000 supporters réclament le modèle ASSE à Marseille

L’OM voit émerger une nouvelle mobilisation autour d’un projet de socios porté par Massilia Socios Club. La pétition a déjà recueilli 4 287 signatures au 1er octobre 2026. L’initiative réclame une implication directe des supporters dans la vie du club, à l’image de l’ASSE.

OM : Pourquoi le projet de socios revient-il maintenant sur le devant de la scène ?

La mobilisation prend de l’ampleur dans un contexte particulier pour l’OM. Comme le rapporte Sportune, la pétition lancée par Massilia Socios Club avait atteint précisément 4 287 soutiens jeudi 1er octobre. Elle demande à la direction marseillaise d’étudier la création d’un système de socios, avec l’idée de rapprocher davantage le club de son immense communauté de supporters.

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Le principe défendu est résumé par une formule simple : « un socio, une voix ». Après une cotisation et sous réserve des conditions qui seraient fixées, les supporters pourraient participer à certaines décisions liées à la vie du club.

Le modèle évoqué s’inspire notamment du FC Barcelone et du Real Madrid, même si une transposition à l’OM nécessiterait évidemment un cadre juridique, financier et institutionnel propre au football français.

Que veulent réellement obtenir les supporters marseillais ?

Massilia Socios Club ne présente pas uniquement son projet comme un moyen de donner davantage de poids aux tribunes. L’association, créée en juin 2016 par cinq supporters marseillais, défend également une logique de démocratie participative, de transparence financière et de gouvernance responsable.

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Elle souhaite notamment renforcer les liens entre l’OM, ses supporters et le territoire provençal, avec une attention particulière portée à la formation. Le projet pourrait aussi avoir une dimension financière. Les cotisations des socios constitueraient potentiellement une nouvelle source de revenus, susceptible d’accompagner certains projets du club et de contribuer à ses contraintes économiques.

Mais plusieurs inconnues demeurent. Aucun dispositif officiel n’a été annoncé par le club phocéen, le montant d’une éventuelle cotisation n’est pas fixé et les droits précis accordés aux futurs socios restent à définir. Pour l’heure, la pétition traduit donc une demande populaire, pas encore un accord avec la direction.

Pourquoi l’ASSE sert-elle de précédent concret ?

Le cas de l’ASSE donne toutefois une dimension très concrète à cette revendication. Les Socios Verts ont réussi à réunir les fonds nécessaires pour acquérir une participation minoritaire dans le capital de l’AS Saint-Étienne. Selon Le Progrès, l’opération concernait 0,1 % du capital et nécessitait notamment 120 000 euros pour racheter les parts d’un actionnaire minoritaire.

Le dispositif permet aux supporters représentés par l’association de participer à la vie actionnariale du club. Le modèle stéphanois montre surtout qu’une mobilisation collective peut dépasser le simple soutien dans les tribunes. Les Socios Verts indiquent aujourd’hui avoir réuni plus de 5 500 membres et disposent d’une participation d’environ 0,1 % dans la SASP AS Saint-Étienne.

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À Marseille, les 4 287 signatures constituent déjà un indicateur de mobilisation, mais elles ne préjugent ni d’une entrée au capital ni d’un futur accord avec l’Olympique de Marseille. Entre une pétition et une participation effective, le chemin reste donc considérable. Et dans le football, comme souvent, le dernier kilomètre est rarement le plus tranquille.