OM : Bamo Meïté inquiète avant le Stade Rennais

À la veille du choc contre le Stade Rennais, l’OM doit composer avec une nouvelle inquiétude. Bamo Meïté ne semble pas encore prêt pour un match entier.

Coup dur à l’OM : Bamo Meïté n’est pas à 100% physiquement

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L’Olympique de Marseille ira défier vendredi soir le Stade Rennais en ouverture de la 4e journée de Championnat. Ce choc représente un véritable test pour les hommes de Bruno Genesio avant d’entamer leur campagne en Ligue Europa jeudi face au Besiktas. Et ce choc en Bretagne pourrait se dérouler sans Bamo Meïté.

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L’état physique du défenseur ivoirien interroge en interne. Le Phocéen rapporte que le joueur de 25 ans ne se sent toujours pas en mesure d’enchaîner une rencontre complète de Ligue 1 à pleine intensité. Bamo Meïté a certes fait son retour dans le groupe lors de la défaite face au Paris FC (2-3). Mais le timing semble encore trop juste pour le lancer d’entrée dans un match de haut niveau.

Bruno Genesio devra revoir ses plans en défense

Une incertitude de taille pour Bruno Genesio. L’entraîneur de l’Olympique de Marseille comptait pourtant sur le profil athlétique et la polyvalence de son joueur pour apporter du sang neuf au sein d’une défense fébrile en ce début de saison. Le staff technique devra donc trancher entre la nécessité d’apporter du tonus à un bloc en quête de repères et la prudence pour éviter une rechute.

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ℹ️Bamo Meïté 🇨🇮 ne se sent pas encore totalement capable de disputer 90 minutes de Ligue 1 à pleine intensité. Mais son état physique s’améliore et son profil pourrait rapidement devenir intéressant.



(@lephoceen) #TeamOM pic.twitter.com/l2PXv2oSrF — Actu OM (@ActuO_M) September 10, 2026

Les choix tactiques de Bruno Genesio pour le choc Stade Rennais-OM seront scrutés de très près. Rappelons que Bamo Meïté revient d’un prêt intéressant au FC Lorent. Il espérait profiter des nombreux départs à l’Olympique de Marseille pour glaner plus de temps de jeu. Ses pépins physiques contrarient visiblement ses plans