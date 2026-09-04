ASSE – USLD : Ian Cathro reçoit une bonne nouvelle avant Dunkerque

L’ASSE se déplacera à Dunkerque le samedi 12 septembre au stade Marcel-Tribut, face à une équipe nordiste qui vient de perdre deux éléments importants de son début de saison. Thomas Robinet et Marco Decherf ont quitté l’USLD après quatre journées de Ligue 2, laissant Albert Sánchez avec un secteur offensif moins fourni avant la venue des Verts.

ASSE – USLD : Dunkerque perd son meilleur buteur

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Le premier départ concerne Thomas Robinet. L’attaquant de 30 ans a rejoint le FC Nantes dans les dernières heures du mercato français, après un transfert estimé à 1,5 million d’euros. Une perte importante pour l’USLD, puisque l’avant-centre sortait d’une saison à 15 buts en championnat et avait débuté les quatre premières journées de ce nouvel exercice.

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Albert Sánchez n’a pas caché sa déception après cette opération. Interrogé en conférence de presse le jeudi avant la réception de Clermont Foot ce jour, l’entraîneur dunkerquois a regretté le départ de son principal atout offensif. « Thomas Robinet est une grande perte. La fin de mercato a été terrible pour nous. (…) Pour l’équipe, pour les supporters, ce n’est pas un bon message. Notre meilleur attaquant n’est pas remplacé », a-t-il déclaré.

Marco Decherf quitte aussi l’USLD

Dunkerque a également perdu Marco Decherf. Le jeune milieu de 19 ans rejoint le KV Malines, en Belgique, pour une opération annoncée autour d’un million d’euros, bonus compris.

Formé à l’USLD depuis l’âge de 12 ans, Decherf avait signé son premier contrat professionnel en juin dernier jusqu’en 2029. Il avait ensuite rapidement confirmé les attentes placées en lui. Après quatre journées, il comptait quatre apparitions, un but et deux passes décisives. Le milieu s’était notamment illustré contre Grenoble, avec un but et une passe décisive lors de la victoire 4-2, avant d’offrir une nouvelle passe contre Reims.

Une opportunité à saisir pour les Verts

Ces deux départs arrivent alors que Dunkerque cherche encore sa stabilité. L’USLD reste sur une défaite 2-0 à Nancy, dans une rencontre au cours de laquelle Maxence Prévot avait été rapidement expulsé. Robinet et Decherf étaient tous les deux titulaires lors de cette rencontre. Albert Sánchez doit désormais réorganiser son équipe après avoir perdu deux joueurs régulièrement utilisés depuis le début du championnat.

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L’AS Saint-Etienne peut ainsi aborder ce rendez-vous avec une donnée favorable. Ian Cathro a lui aussi vu Lucas Stassin partir en prêt lors de la fin du mercato, mais les Verts disposent encore de plusieurs solutions offensives.

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Le déplacement à Dunkerque pourrait donc offrir à Saint-Étienne une occasion de profiter d’un adversaire qui cherche son équilibre.

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