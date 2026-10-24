Accueil - Mercato OM - OM : Gomes, Aguerd, Gouiri… l’heure des choix forts pour Genesio

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Battu par Sturm Graz en Ligue Europa, l’OM voit Bruno Genesio s’interroger sur les performances de plusieurs joueurs, dont Angel Gomes, Nayef Aguerd et Amine Gouiri. Après cette troisième défaite européenne consécutive, l’entraîneur marseillais pourrait resserrer la rotation et s’appuyer davantage sur un groupe restreint lors des prochaines rencontres de Ligue 1.

OM : Une rotation qui atteint ses limites à Marseille

La défaite de l’OM en Autriche a relancé les interrogations autour des choix de Bruno Genesio. Le technicien français ne veut pas griller publiquement les joueurs en difficulté, mais son agacement après la première période contre Sturm Graz trahit une frustration qui monte.

Certaines prestations ne collent plus aux attentes du staff. Genesio défend pourtant sa politique. L’effectif est court et tout le groupe doit rester concerné. Sans recrue enregistrée cet été, l’OM bricole avec un effectif trop juste, des joueurs en manque de confiance et plusieurs jeunes encore en apprentissage.

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La Ligue Europa fait donc office de terrain de rotation, quand le championnat reste la priorité. L’entraîneur admet des regrets possibles sur sa composition, mais ne renie pas le principe de ses choix.

Angel Gomes, Aguerd et Gouiri perdent du terrain

Angel Gomes fait partie des dossiers sensibles. Malgré une prestation convaincante contre Strasbourg et un but face au Paris Saint-Germain, le milieu anglais peine à confirmer depuis. Le voir aligné aussi souvent détonne avec les doutes sur son rendement.

Neal Maupay garde aussi la confiance du staff, pour son engagement surtout, même si son efficacité reste limitée. D’autres joueurs d’expérience ont déçu en Autriche. Nayef Aguerd, Ulisses Garcia, Geoffrey Kondogbia et Amine Gouiri sont visés par les critiques sur la prestation collective.

Igor Paixao et Himad Abdelli, entrés en cours de match, n’ont pas non plus inversé la tendance. Le problème ne se limite donc pas aux titulaires. Les remplaçants peinent aussi à changer le cours d’une rencontre. Pour Genesio, la réponse passera par une implication collective plus régulière.

Le précédent Moumbagna rappelle les exigences du staff

Si Bruno Genesio refuse de désigner des coupables en public, le cas Faris Moumbagna montre que les choix sportifs ont parfois des suites concrètes. Après une entrée jugée insuffisante contre l’Olympiakos, l’attaquant camerounais avait été écarté du groupe et envoyé avec la réserve pour retrouver un niveau physique correct. Preuve que des décisions internes restent possibles sans coup d’éclat.

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Les prochaines échéances de Ligue 1 pourraient servir de test. L’OM reçoit Le Havre puis Toulouse, après deux victoires de suite en championnat. Genesio y verra qui répond aux exigences du staff et pourra stabiliser son onze. Après trois revers européens d’affilée, la marge se réduit pour ceux qui patinent. La rotation pourrait céder peu à peu la place à une hiérarchie plus nette, au gré des performances sur le terrain.