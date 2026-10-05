Accueil - Mercato OM - OM : Bruno Genesio se lance à la recherche d’un supersub

L’entraîneur de l’OM n’attend pas le mercato d’hiver pour se pencher sur la profondeur de son banc. Bruno Genesio aurait déjà avancé dans sa quête d’un remplaçant capable de faire la différence en entrant en cours de jeu.

OM-Montpellier, un match test pour Bruno Genesio

La rencontre OM-Montpellier a eu lieu le samedi dernier à Martigues. Elle s’est soldée par une défaite des Marseillais (0-1). Mais au-delà du résultat, Bruno Genesio avait une idée précise en tête la tête. Le Phocéen explique que le coach de l’OM est en quête d’un remplaçant capable d’apporter un vrai plus à chaque entrée en jeu.

Bruno Genesio ne recherche pas un nouveau titulaire indiscutable. Son staff et lui voudraient plutôt identifier un élément fiable qui pourrait entrer en jeu ou même démarrer une rencontre quand les cadres ont besoin de souffler. Un profil de supersub en un mot. Ce joueur devra être capable de peser sur l’issue d’un match sans bouleverser les équilibres du groupe.

Lire aussi : Mercato OM : Paixao voulait rester à Marseille et rêve de Flamengo

À voir

ASSE : Le Musée des Verts et le Crédit Mutuel prolongent leur union

Cette quête s’explique par le début de saison catastrophique de l’Olympique de Marseille. Bruno Genesio et ses hommes ont enchainé 5 défaites en 6 rencontres, toutes compétitions confondues. Les blessures successives de Derek Cornelius, Himad Abdelli ou encore Pierre-Emile Hojbjerg n’arrangent pas la situation.

Une solution interne ou attendre le prochain mercato ?

Sans parler que les suspensions et la fatigue vont inévitablement s’inviter dans le quotidien de l’OM. Bruno Genesio espère ainsi s’appuyer sur des remplaçants de confiance en ces temps de vache maigre. Sans cette profondeur, la moindre absence pourrait fragiliser tout l’édifice collectif. C’est exactement ce que le coach marseillais souhaite éviter avant que le calendrier ne s’emballe.

La question est désormais de savoir où se trouve cette solution. Elle pourrait sommeiller au sein l’effectif actuel. Bruno Genesio a ainsi profité du match contre Montpellier pour observer de très près des joueurs peu sollicités depuis l’entame de la saison.

Lire aussi : OM : Genesio prépare une compo sans Hojbjerg contre Troyes

La seconde option est simple. L’OM serait dans l’incapacité de recruter un joker médical en raison de ses difficultés financières. Il faudra peut-être patienter jusqu’à l’ouverture du prochain mercato pour renforcer le groupe de Bruno Genesio. Dans tous les cas, le staff phocéen entend bien examiner chaque opportunité.

Il réclame plus de rigueur à l’Olympique de Marseille

Cette réflexion prend de l’ampleur en interne. Bruno Genesio le sait : trouver un supersub pourrait lui offrir une arme tactique pour la suite de la saison. L’attente est désormais de voir si ce joueur existe vraiment, et surtout si l’OM saura saisir sa chance le moment vue.

À voir

Après la trêve, Luis Enrique fixe la reprise au Campus PSG

L’entraîneur marseillais, pour le moment ne masque pas son agacement face aux erreurs qui se répètent. Bruno Genesio poussait ce coup gueule à l’issue de la défaite contre le PSG (1-2) : « On n’apprend pas vite de nos erreurs (…) Je ne peux pas me satisfaire d’avoir perdu honorablement contre la meilleure équipe d’Europe ».

Lire aussi : OM : McCourt prêt à investir gros dans le centre de formation ?

Cette déclaration résume l’exigence qu’il impose à l’ensemble de son groupe, titulaires comme remplaçants. Le futur supersub devra donc apporter de l’impact, car le technicien ne veut plus d’un OM qui s’incline en proposant du jeu sans jamais récolter de points.

À voir

LDC : Alerte à Man City, Erling Haaland forfait contre le PSG ?