Info OM : Kondogbia et Nnadi forfaits contre Besiktas

Entraîneur de l’OM, Bruno Genesio se présentera avec un effectif amoindri jeudi face au Besiktas. Geoffrey Kondogbia et Tochukwu Nnadi sont toujours à l’infirmerie.

Besiktas-OM : Genesio privé encore de Kondogbia et Nnadi

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Les temps sont durs pour l’Olympique de Marseille. Bruno Genesio et ses hommes iront défier le Besiktas ce jeudi en Ligue Europa. Ce déplacement s’avère déjà délicat. Outre ses trois défaites consécutives en Championnat, l’OM est confronté à des blessures au sein de son effectif.

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Bruno Genesio devrait une nouvelle fois se passer des services de Geoffrey Kondogbia et de Tochukwu Nnadi. Ces deux milieux de terrain sont respectivement blessés à la cuisse et au genou. Des blessures contractées fin août lors du revers à Monaco (2-0).

Leur indisponibilité pèse dans l’entrejeu

Geoffrey Kondogbia et de Tochukwu Nnadi manquent cruellement à l’entrejeu. Ils n’ont pas participé à la séance d’entrainement de ce mardi. Les images publiées par l’OM confirment leur absence. Ils vont sans doute manquer le voyage à Istanbul. Leur indisponibilité pèse lourdement sur la profondeur de banc phocéen.

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La marge de manœuvre est donc étroite pour Genesio afin de composer entrejeu. Geoffrey Kondogbia et Tochukwu Nnadi sont aussi incertains pour le Classique face au PSG, prévu dès ce dimanche soir au stade Vélodrome. Le staff marseillais va devoir bricoler pour aborder au mieux ce double défi.