OM : Genesio réserve une surprise au milieu contre Rennes

Après la défaite de l’OM contre Paris FC (2-3), Bruno Genesio prépare des changements. Une surprise pourrait notamment intervenir au milieu face à Stade Rennais vendredi.

Stade Rennais-OM : Genesio envisage un changement tactique

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L’Olympique de Marseille réalise un début de saison mitigé. Après un mercato exclusivement tourné vers la vente, les Phocéens affichent un bilan comptable de trois points seulement en Championnat. Le succès inaugural contre Strasbourg (4-0) a laissé place à des revers face à Monaco (2-0) et au Paris FC (2-3). Les doutes s’installent progressivement à l’OM.

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Car au-delà des largesses défensives, l’animation del’entrejeu pose aussi problème. Le trio composé d’Himad Abdelli, Pierre-Emile Hojbjerg et Angel Gomes peine à être impactant. Leur volume de courses est visiblement insuffisant pour rivaliser avec les équipes adverses. Il faudra vite corriger le tir avant de se rendre sur la pelouse du Stade Rennais ce vendredi.

Bruno Genesio cherche des solutions. De retour à l’entraînement dès ce mardi matin, le technicien phocéen planche sur de nouvelles options stratégiques. La Provence explique que le coach de l’OM envisage désormais de basculer sur une défense à trois. Cette alternative est étudiée en interne en dépit de son attachement au 4-2-3-1.

Nouhoum Kamissoko pourrait être aligné au milieu

Ce changement tactique pourrait coïncider avec l’intégration progressive de jeunes talents. Sachant que Geoffrey Kondogbia et Tochukwu Nnadi sont toujours à l’infirmerie. Le jeune milieu de terrain Nouhoum Kamissoko espère ainsi en profiter pour gratter de précieux minutes en équipe première.

🚨 NOUHOUM KAMISSOKO POURRAIT ENFIN AVOIR SA CHANCE ! 👀💙



Le jeune milieu de l’OM 🇲🇱 pourrait gratter du temps de jeu lors des prochains matchs. ⏳



Une opportunité à saisir pour montrer ce qu’il vaut et convaincre le staff ! 🔥



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Un pari audacieux que Bruno Genesio et son staff pourraient bien tenter pour dynamiser un milieu en quête de vitesse. La prochaine composition de l’Olympique de Marseille sera scrutée de très près.